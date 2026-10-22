Обект, приличащ на морска мина, е забелязан край нос Емине

Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан южно от нос Емине на 21 октомври, съобщават на сайта си от Военноморския координационен елемент – Варна.

Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта.

Според навигационното предупреждение, публикувано на официалния сайт на ведомството, обектът е забелязан към 8 ч.

Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

На фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България.

Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха тази седмица от министерството на отбраната. НАТО също съобщи, че ще засили наблюдението и разузнаването в Черно море след атаките с дронове срещу кораби в региона.