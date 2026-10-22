Учени откриха неочакван потенциал на утайката от кафе за защита на мозъчните клетки

Частици, създадени от съединение в утайката от кафе, показват потенциал да предпазват нервните клетки от увреждане, установяват изследователи от Университета на Тексас в Ел Пасо. Откритието насочва към възможността отпадъчен продукт от ежедневието да намери приложение в бъдещи изследвания на мозъчни заболявания, включително болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон.

Резултатите обаче са получени в лабораторни условия, без участие на пациенти. Те не доказват, че пиенето на кафе или консумацията на утайка от него предпазват от тези заболявания. Изследването, публикувано през 2023 г. в списание Environmental Research, разглежда специално разработени частици, получени от кафеената киселина - растително съединение, което се среща в кафето и други храни.

Кафеената киселина е известна с антиоксидантното си действие - способността да неутрализира реактивни молекули, които при прекомерно натрупване могат да увреждат клетките. Учените проверили дали промяната на химичната ѝ структура може да доведе до създаването на материал със защитни свойства.

За целта екипът приложил термична обработка, при която се образуват изключително малки въглеродни частици, наречени квантови точки. Според информация от университета утайката от кафе била нагрявана до около 200 градуса по Целзий в продължение на четири часа. Така отпадъчният материал послужил като суровина за създаването на новия продукт.

В изследването учените, сред които Джиотиш Кумар и Махеш Нараян, проучили клетъчни увреждания, предизвикани от паракват - пестицид, използван в експериментални модели за изследване на процеси, свързани с болестта на Паркинсон. Тези модели позволяват да се проследят механизмите, които водят до увреждане на клетките.

При лабораторните тестове частиците ограничили количеството на вредните реактивни молекули и предотвратили образуването на белтъчни струпвания. И двата процеса са важни за изследванията на заболявания, при които нервните клетки постепенно се увреждат и загиват.

Натрупването на белтъци е характерно за различни мозъчни заболявания, но те възникват по различни причини и са свързани със сложни взаимодействия между множество процеси. Затова положителният резултат по отделен показател в лабораторни условия не означава, че материалът може да спре всички форми на невродегенерация.

Пред учените остава и въпросът дали частиците могат да достигнат до мозъка. За да бъде ефективно, едно бъдещо лекарство трябва да прониква до необходимата тъкан в достатъчно количество, без да уврежда останалите части на организма. Това налага допълнителни изследвания, преди да може да се оцени потенциалът на материала за медицинско приложение.

Повторното използване на утайка от кафе може да осигури достъпна и по-устойчива суровина за създаването на подобни материали. Ниската цена на изходния продукт обаче не е достатъчна, за да направи едно бъдещо лекарство приложимо. Необходимо е да бъдат оценени още технологията на производство, контролът на качеството, начинът на доставяне в организма и резултатите от клинични изпитвания.

Досегашните експерименти не са установили безопасна доза за хора и не доказват, че частиците осигуряват продължителна защита срещу болестта на Алцхаймер или болестта на Паркинсон. Предстои да се проучи как те се разпространяват и действат в организма и дали наблюдаваните резултати могат да бъдат потвърдени извън лабораторна среда.

Засега откритието е основа за по-нататъшни изследвания, а не готово лечение. То поставя въпроса дали чрез модифициране на растителни съединения могат да се създадат материали, способни да ограничат ранните процеси, водещи до увреждане на нервните клетки, като същевременно се използват отпадъчни ресурси.