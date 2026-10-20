Европейските телекоми се обединяват срещу Starlink: Готвят собствена сателитна мрежа за смартфони

Четири от най-големите телекомуникационни компании в Европа обмислят общ проект, който да позволи на смартфоните да се свързват директно със сателити, без да разчитат на традиционните мобилни мрежи. Инициативата на Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone цели да ограничи зависимостта на Европейския съюз от американските доставчици на сателитни услуги, съобщава „Файненшъл таймс“.

Компаниите вече са подписали декларация за намерение да проучат възможността за съвместно участие в предстоящото разпределение на радиочестоти за мобилни сателитни комуникации в ЕС.

Според предварителните планове четирите оператора ще изградят необходимата наземна инфраструктура, докато сателитите ще бъдат осигурени от външен партньор, който все още не е избран.

Европа търси алтернатива на американските сателитни гиганти

Едно от най-сериозните предизвикателства пред проекта е намирането на подходящ сателитен оператор. Световният пазар е доминиран от американски и китайски компании, а европейските конкуренти все още изостават.

Най-големият европейски сателитен оператор Eutelsat продължава да разширява капацитета си, но остава далеч зад Starlink на Илон Мъск.

На 2 октомври компанията съобщи, че Airbus е завършил производството на първите 32 нови сателита OneWeb от общо 669 планирани.

Междувременно европейският консорциум SpaceRISE, в който участват Eutelsat, Hispasat и SES, се очаква да бъде готов най-рано през 2031 година.

Ключово решение за честотите през 2027 година

В центъра на бъдещата надпревара е честотната лента от 2 GHz, използвана за мобилни сателитни услуги.

В момента лицензите за нея се държат от американските компании Viasat и EchoStar, но срокът им изтича през май 2027 година.

Европейската комисия вече е предложила нов регламент, който предвижда единна процедура за избор на оператори на територията на ЕС.

Според информация на френското издание „Клубик“ честотният спектър може да бъде разделен на три равни части. При този вариант американските компании Starlink и Amazon Kuiper ще могат да кандидатстват само за една трета от него, докато останалите две трети ще бъдат предназначени за компании от ЕС, Великобритания и Норвегия.

Вашингтон заплашва с ответни мерки

Опитите на Европа да даде предимство на собствените си компании вече предизвикаха остра реакция от Съединените щати.

Американският посланик в ЕС Андрю Паздър предупреди за възможни „разрушителни“ ответни мерки, ако Брюксел ограничи достъпа на американските компании до европейския пазар.

Предупреждението е насочено най-вече към евентуални ограничения за SpaceX на Илон Мъск, чиято сателитна система Starlink има водеща позиция в сектора.

Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва да постигнат съгласие по новите правила преди май 2027 година. В противен случай изтичането на действащите лицензи може да създаде регулаторна празнота.

Четирите телекомуникационни компании подчертават, че новата инициатива няма да замени съществуващите им партньорства със сателитни оператори.

Обединението е необичайно, тъй като Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone са преки конкуренти на редица европейски пазари. Общият им интерес обаче показва нарастващото значение на сателитните комуникации за технологичната независимост на Европа.