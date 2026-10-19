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Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?

Мирчев пита Радев за палежа на Starlink: Какво знаеше премиерът, когато обещаваше скорошен резултат?
БТА

От "Да, България" настояват за отговори, след като прокуратурата поиска европейски заповеди за арест на двама обвиняеми, напуснали страната

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска обяснение от премиера Румен Радев за разследването на палежа на 11 антени на Starlink в секретен обект край София. Поводът е информацията, че двамата обвиняеми са напуснали България, а местонахождението им остава неизвестно.

"Кога обвиняемите за палежа на Starlink са напуснали България и кога службите са разбрали, какво е знаел премиерът Румен Радев, когато обещаваше скорошен успех", написа Мирчев във Фейсбук, цитиран от пресцентъра на партията.

Депутатът припомни, че на 14 октомври Радев призова председателя на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива пред парламента подробности за разследването, за да не бъде възпрепятствана работата на службите.

"Още малко търпение, ще имате резултат", заяви тогава министър-председателят.

Пет дни по-късно прокуратурата поиска издаването на европейски заповеди за арест на двама обвиняеми за палежа. От Софийския градски съд съобщиха, че предстои разглеждането на искането.

Според Мирчев премиерът трябва да обясни какво са постигнали разследващите органи, какви пропуски са допуснати и кой носи отговорност.

От "Да, България" отправят критики и към МВР и службите заради забавеното публично оповестяване на случая. Мирчев припомня, че именно той е съобщил на 12 октомври за умишленото подпалване на 11 комуникационни антени в секретен обект около София.

Към момента не е уточнено публично кога двамата обвиняеми са напуснали страната и кога службите са установили това.

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