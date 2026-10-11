Мирчев: Работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките в Черно море

България трябва да използва опита и технологиите на Украйна, за да подобри защитата си срещу дронови атаки. Това заяви съпредседателят на "Демократична България“ Ивайло Мирчев по bTV, коментирайки инцидентите с кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Според Мирчев работната хипотеза на службите е, че Русия стои зад атаките. Той заяви, че по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) не е имало участници, които да са изразили различно мнение относно предполагаемия извършител.

Политикът посочи, че един от корабите е бил поразен едновременно от два дрона - морски и въздушен. По думите му капитан на български ферибот е видял дрон с делтовидно крило, каквото използват и апаратите от типа "Шахед“, известни в руската им версия като "Геран“.

Тези твърдения обаче не представляват официално потвърдено заключение за произхода на атаките.

Мирчев съобщи, че "Демократична България“ е предложила България да изпрати дипломатическа нота до Русия и да поиска гаранции, че подобни нападения в икономическата зона на страната няма да се повтарят. По думите му предложенията не са били приети на заседанието на КСНС, което е приключило без общоприета позиция.

Съпредседателят на формацията настоя страната ни да засили сътрудничеството си с Украйна в областта на противодроновите технологии.

"Страната, която може да ни помогне да се справим с това, е Украйна“, заяви той, като посочи, че редица западни държави вече използват украинския опит и развиват съвместни технологични проекти.

Според него България не разполага с необходимите технологии за пълноценна защита на стратегическите си обекти и трябва да търси партньорства, чрез които да навакса изоставането си.

Мирчев отправи критики и към правителството заради необявеното посещение на Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент.

Той постави въпроса защо срещата не е била оповестена предварително или непосредствено след провеждането ѝ, като отбеляза, че други официални посещения на Буданов в чужбина са били публично обявявани.

Политикът заяви, че очаква темата да бъде обсъдена при предстоящо изслушване в Народното събрание, където ще бъдат отправени въпроси към правителството.

В разговора Мирчев засегна и предстоящите избори. По думите му през следващите две-три седмици политическата формация ще съсредоточи вниманието си върху президентския вот, след което ще започне подготовка за местните избори.