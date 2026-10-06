Мирчев: Радев преднамерено смесва член 4 и член 5 на НАТО

България трябва да поиска консултации със съюзниците си в НАТО след атаката с дронове в Черно море, вместо да чака по-тежък инцидент или жертви. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който обвини премиера Румен Радев, че преднамерено смесва член 4 и член 5 от Северноатлантическия договор.

В публикация във Facebook Мирчев подчерта, че предложението е за консултации по член 4, а не за задействане на механизма за колективна отбрана.

„Разликата е елементарна – член 5 е за колективна отбрана при въоръжено нападение, а член 4 е за консултации, когато една държава смята, че сигурността ѝ е застрашена“, посочи той.

По думите му България не трябва да чака удар по своя територия или инцидент с жертви, за да обсъди ситуацията със съюзниците си.

Като примери Мирчев посочи Полша, която е поискала консултации след навлизането на руски дронове на нейна територия, както и Естония след нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители.

„Репликата „Имало е и по-тежки случаи!“ не е аргумент – тя обръща логиката на член 4 с главата надолу. Неговият смисъл е именно да говориш със съюзниците си, преди да стане по-тежко“, заяви Мирчев.

Той коментира и факта, че атаката е извършена в изключителната икономическа зона на България. Според него тя не представлява териториално море, но същевременно не е и „ничия вода“.

„България има права и юрисдикция там и има пълно основание да постави въпроса за сигурността си пред съюзниците“, смята съпредседателят на „Да, България“.

Мирчев реагира и на думите на премиера Румен Радев, че „в Черно море непрекъснато се потапят кораби“. Според него настоящият случай не може да бъде разглеждан просто като поредния потънал плавателен съд, тъй като става дума за комбинирана атака с морски и въздушни дронове.

„Въпросът е прост: Кой ги атакува? Когато отговорът води към Русия, Радев започва ваденето на аргументи от девет кладенеца защо България да не използва механизмите, с които разполага“, заяви още Мирчев.

Той настоя и за извънредно изслушване в Народното събрание на представители на ДАНС, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“, министъра на отбраната и премиера.

„Истинският въпрос е колко по-тежък трябва да стане следващият случай, за да решим, че е време да действаме“, заключи Мирчев.