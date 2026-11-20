Петото издание на Sofia Christmas Fest беше официално открито в парка пред Националния дворец на културата (НДК). До 28 декември пространството ще се превърне в коледно градче с празнични базари, ледена пързалка, музикални събития и атракции за цялото семейство.

Кметът на София Васил Терзиев откри фестивала и изрази радостта си, че столицата отново се събира за празниците. Той благодари на организаторите и пожела на присъстващите здраве, доброта и повече поводи за усмивки.

В тазгодишното издание участват около 70 земеделски производители от цялата страна, съобщи заместник-министърът на земеделието Красимир Чакъров. Посетителите ще могат да закупят фермерски продукти, ръчно изработени подаръци и коледни изделия.

Фестивалът има и благотворителна кауза. За четвърта поредна година Ротари организира кампанията "От дете за дете - Стани Таен Дядо Коледа", която цели да осигури подаръци за деца в нужда.

Част от приходите от ледената пързалка също ще бъдат дарени за благотворителност. От всеки продаден билет по едно евро ще бъде отделяно за подпомагане на млади семейства чрез инициативата "Направи го сега".

Сред основните атракции е ледената пързалка с площ от 320 кв. м, която ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите ще започват на всеки кръгъл час и ще продължават по 45 минути. На разположение ще има над 600 чифта кънки под наем.

За най-малките посетители са предвидени светеща коледна въртележка, виртуална разходка с шейната на Дядо Коледа и интерактивни игри. От 20 ноември до 27 декември празнично украсен ретро автобус "Икарус" ще предлага коледни обиколки на София всеки петък, събота и неделя.

Откриването беше съпроводено от акробатично шоу на лед, а празничната програма включва концерти с участници от "Гласът на България" и Център за изкуство "Зорница".

Коледният базар ще посреща посетители всеки ден от 11:00 до 22:00 ч. Входът за фестивалното пространство е свободен, а билети за ледената пързалка могат да бъдат закупени на място или чрез Eventim.