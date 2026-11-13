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Какво учи всеки Дядо Коледа?

Какво учи всеки Дядо Коледа?
Снимка: БТА

Специално обучение за поздрава "хо-хо-хо"

Месец и половина преди Рождество Христово, в Лондон десетки Дядо Коледовци повишават ценза си в специално училище, съобщи БНТ.

Най-важното умение, в което се упражняват участниците, е как правилно се поздравява с "хо-хо-хо".

Освен това дядоколедовците усъвършенстват общуването с деца и обменят опит как да се смеят от сърце и да съживяват магията на празника.
Те преминават и обучение за коледен жестомимичен език, за да могат да зарадват всяко дете, което иска да се срещне с Дядо Коледа.

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