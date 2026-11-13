Русия удари жилищни блокове в Украйна: 25 души са ранени

Най-малко 25 души, включително шест деца, са пострадали при руска атака срещу жилищни сгради в украинския град Запорожие. Това съобщи губернаторът на Запорожка област Михайло Семикин в публикация в Telegram, цитирана от агенция Укринформ.

Ударът е бил нанесен през деня в жилищния квартал „Космически“. В резултат на атаката са нанесени щети по жилищни сгради, а част от обитателите са останали блокирани в апартаментите си.

Спасителните и аварийните екипи са успели да освободят всички блокирани хора. Операциите по издирване и оказване на помощ са приключили, съобщи Семикин.

На място са работили всички компетентни служби за спешно реагиране. Властите поставят като основен приоритет осигуряването на подслон за хората, чиито домове са били разрушени или станали необитаеми вследствие на удара.

Дарина Кулчицка се опитва да се справи с ежедневието на самотна майка в Киев, но тази зима към грижите за двете ѝ деца се добавя и още едно сериозно изпитание – постоянните прекъсвания на електрозахранването. В апартамента ѝ на седмия етаж токът може да спре всеки момент, а с него да изчезнат и достъпът до интернет, водата и отоплението. Семейството живее в очакване на следващото спиране на електричеството, разказва BBC.

Макар тази вечер електрозахранването да продължава малко по-дълго от предварително обявеното, Дарина бърза да приготви вечеря и да приключи работните си задачи. През последните дни семейството е имало ток едва по четири-пет часа дневно, при това на кратки интервали.

„Понякога имаме електричество за два часа, след което осем часа сме без ток“, разказва тя.

Проблемът засяга все повече украински домакинства на фона на продължаващите руски удари по енергийната инфраструктура. Докато дипломатическите усилия за прекратяване на войната продължават и американски представители провеждат срещи с лидерите на Русия и Украйна, милиони хора са принудени да се приспособяват към продължителни прекъсвания на електрозахранването. Киев отговаря на атаките с удари по руски петролни рафинерии.

Украинските власти се опасяват, че положението може да стане критично, ако домакинствата не получават поне четири часа електричество дневно. По неофициална информация някои семейства в столицата вече прекарват до 20 часа без ток.

Тази година режимът на електрозахранването започва по-рано и е по-продължителен в сравнение с предходната зима. В домовете става все по-студено, а хората се обличат на няколко слоя, за да издържат на ниските температури.

Вечерта в дома на Дарина електричеството спира малко преди 19:30 часа. Асансьорът в сградата също остава извън строя, а водоснабдяването прекъсва, тъй като помпите, които доставят вода до високите етажи, се нуждаят от електричество.

Семейството изважда фенерчетата и LED свещите. Дарина, синът ѝ Кирил и дъщеря ѝ Олена прекарват вечерта около игра на карти, преди да си легнат по-рано от обичайното.

Дванадесетгодишният Кирил, който е научил английски по време на двугодишния престой на семейството в САЩ, трудно приема ограниченията.

„Няма светлина, няма вода, няма отопление. Няма и забавления. Всичко забавно изчезна заедно с електричеството“, споделя момчето. По думите му семейството разполага с много настолни игри, но вече е играло всяка от тях безброй пъти.