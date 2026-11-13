Ловеч увековечи Ферарио Спасов с барелеф и игрище на негово име

Паметен барелеф на Ферарио Спасов беше открит в Ловеч. На 11 ноември се навършиха три години от смъртта на бившия футболист и треньор, загинал при автомобилна катастрофа. Церемонията беше отложена с два дни заради националния траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Барелефът е поставен по предложение на фондация „Футболни ветерани Ловеч“. Средствата за него са събрани от дарения по време на благотворителен мач през септември, а автор на паметния знак е скулпторът Спас Дочев. Откриването направиха кметът на Ловеч Страцимир Петков и почетният президент на фондацията Петър Хубчев.

На церемонията присъстваха близки на Спасов, представители на клубовете, за които е играл и работил, както и футболни дейци и гости от града. „Хората днес и венците показват уважението към личността на Ферарио Спасов като футболист и като треньор“, каза кметът Страцимир Петков.

Петър Хубчев, който е и почетен гражданин на Ловеч, си спомни за приятелството си с Феро. „Аз съм един щастлив човек, защото бяхме и семейни приятели“, сподели той. Дъщерята на Спасов, Ива, благодари от името на семейството: „Ние ценим, че баща ми ще бъде близо до тъчлинията, както беше до последния си ден.“

От днес игрището за минифутбол на градския стадион в Ловеч носи името на Ферарио Спасов. Там тренират младите футболисти и се провеждат турнири. В началото на церемонията отец Вениамин отслужи заупокойна молитва, а финалът беше поставен с песен за Феро по текст на спортния журналист Цветомир Йотов.