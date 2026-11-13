Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана
АП/БТА

Футболистите ще излязат на терена с фланелки с номер 7 преди мача с Дания в Брага, а срещата ще бъде прекъсната символично в седмата минута

Португалският национален отбор ще почете Кристиано Роналдо преди двубоя с Дания от Лигата на нациите в събота. Инициативата ще отбележи кариерата на бившия капитан, който наскоро обяви оттеглянето си от националния тим.

Според португалския вестник „А Бола“ футболистите ще излязат на терена, облечени с фланелки с емблематичния номер 7 на Роналдо. В седмата минута играта ще бъде спряна, за да могат привържениците на стадиона в Брага също да се включат в почитта.

Идеята е била обсъдена на среща между президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, селекционера Жорже Жезус и трима от лидерите на състава - Бернардо Силва, Рубен Диаш и Бруно Фернандеш. По информация на изданието УЕФА е одобрила планираните жестове.

Роналдо дебютира за Португалия през август 2003 г. и приключи международната си кариера като рекордьор по мачове и голове за националния отбор. Почитта в Брага ще бъде първата голяма възможност за феновете да отбележат приноса му след решението да се оттегли.

Още по темата

Стивън Джерард: Ямал е по-напред от Меси и Роналдо

Стивън Джерард: Ямал е по-напред от Меси и Роналдо

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Селекционерът на Португалия: Не чувствам вина за оттеглянето на Роналдо

Португалия ще почете по някакъв начин Роналдо

Португалия ще почете по някакъв начин Роналдо

Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия

Местно издание: Роналдо отказва прощален мач за Португалия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Георги Лазаров пред УЕФА: Животът е пълен с трудности, но най-важно е да не се отказваш

Георги Лазаров пред УЕФА: Животът е пълен с трудности, но най-важно е да не се отказваш

Синер с перфектен баланс срещу участниците във Финалите на ATP в Торино

Синер с перфектен баланс срещу участниците във Финалите на ATP в Торино

Водещи

Михаела Доцова: Новият бюджет на ЕС може да натовари финансово България

Михаела Доцова: Новият бюджет на ЕС може да натовари финансово България

  • Току-що
МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

МОН проверява гимназията за селскостопанска механизация в село Бояново

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 10 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 16 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 16 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 18 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 18 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 23 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 26 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 35 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 40 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ