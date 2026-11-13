Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалският национален отбор ще почете Кристиано Роналдо преди двубоя с Дания от Лигата на нациите в събота. Инициативата ще отбележи кариерата на бившия капитан, който наскоро обяви оттеглянето си от националния тим.

Според португалския вестник „А Бола“ футболистите ще излязат на терена, облечени с фланелки с емблематичния номер 7 на Роналдо. В седмата минута играта ще бъде спряна, за да могат привържениците на стадиона в Брага също да се включат в почитта.

Идеята е била обсъдена на среща между президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, селекционера Жорже Жезус и трима от лидерите на състава - Бернардо Силва, Рубен Диаш и Бруно Фернандеш. По информация на изданието УЕФА е одобрила планираните жестове.

Роналдо дебютира за Португалия през август 2003 г. и приключи международната си кариера като рекордьор по мачове и голове за националния отбор. Почитта в Брага ще бъде първата голяма възможност за феновете да отбележат приноса му след решението да се оттегли.