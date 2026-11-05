Инфантино се поклони на Роналдо: Наследството му е отвъд головете и трофеите

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отправи емоционално послание към Кристиано Роналдо, след като нападателят обяви, че се оттегля от националния отбор на Португалия. Според ръководителя влиянието на звездата върху футбола надхвърля рекордите и спечелените трофеи.

“Малцина играчи са докоснали сърцата на футболните фенове по целия свят така, както Кристиано Роналдо. Кариера, основана на изключителен талант, неуморима решителност и непоколебимо желание да разшири границите на възможното”, написа Инфантино в Instagram.

Президентът на световната централа открои постиженията на португалеца с националната фланелка, включително факта, че е първият футболист с голове на шест световни първенства.

“Кристиано достигна такива висоти, които може би никога няма да бъдат достигнати, но най-великото му наследство излиза далеч извън рамките на рекордите, трофеите и головете. Той вдъхновяваше поколения, обединяваше милиони фенове”, добави Инфантино.

Роналдо изигра последния си мач за Португалия на 24 септември при победата с 1:0 над Уелс в Лигата на нациите. В представената информация се посочват 234 мача за страната, но има разминаване в броя на головете му - на едно място са посочени 146, а на друго 150.

С националния отбор 41-годишният нападател спечели Европейското първенство през 2016 година и два пъти Лигата на нациите. Португалската федерация вече обяви намерението си да организира специално събитие в негова чест.