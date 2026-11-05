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Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

Веласкес: Спечелихме по невероятен начин

"Горд съм от играчите и феновете", каза треньорът на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес беше изключително доволен от победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той заяви, че начинът, по който отборът е спечелил, е невероятен. 

"Феноменална, невероятна победа. Да бъда отбор на този отбор, с тези фенове, това е невероятно. Горд съм от играчите, феновете. Огромни благодарности. Начинът, по който спечелихме днес, беше невероятен. Не ми хареса първият период от двубоя. Трябваше да имаме по-добра организация, да усетим правилния момент, в който да отидем напред. След това беше много позитивно. Идеята ни беше много позитивна. Може би трябваше да познаем някои различни позиции. Искахме да пресираме високо, но понякога изпускахме момента. Трябва да се подобрим с топката. Не се държахме добре с топката във важни моменти. Трябваше да имаме по-продължително владеене. Понякога трябва да сме по-спокойни и търпеливи. Във втората част на първото полувреме се подобрихме. През втората част бяхме много сериозни, зрели. Разпознахме различните моменти. Бяхме спокойни до момента, в който вкарахме. Доволен съм от това, което видях. Трудно е в Лига Европа, в Шампионска лига. Щаслив и доволен съм от това, което видях. Заедно създадохме красив момент", коментира Веласкес.

"В този отбор колективът е ключът. Това е най-важното. За мен не е важно индивидуално как се е представил. За мен най-важното е колективата. Много е важно да имаме точната идея, да се подобрим. Много съм щастлив. Всички футболисти са с правилната нагласа. Много се радвам за Стивън. Сега балансът е важен. Той трябва да се подобрява в много детайли. Важно за него е да има характера да се състезава, да бъде част от отбора. Този футболист е от академията. Оги игра в различни двубои. Той показа какво има клубът в своите футболисти. Те имат нужда и да се подобряват. Бъдещето за тях ще е много позитивно. Ще е важно да имат и повече възможности. Сега всички сме заедно. Ситуацията е много динамична. Хора като Стивън ще имат все повече възможности", каза още треньорът на Левски. 

"Не съм имал време да погледна класирането. Знаете как разсъждавам аз. Знаете къде е моята концентрация - към следващия двубой срещу ЦСКА. Важно е да се насладим на този момент. За нас треньорите е важно да се насладим на момента, но и да продължим да работим. Важно е да феновете да сме на добро място в класирането. Важно е да подобрим този отбор извън и на терена", завърши Веласкес. 

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