НА ЖИВО: ЦСКА и Панатинайкос си размениха по едно бързо попадение

ЦСКА гостува на Панатинайкос в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ излизат на Олимпийския стадион „Спирос Луис“ в търсене на първа победа в турнира, а домакините имат два успеха от първите си две срещи.

Панатинайкос е в серия от шест поредни победи и води в гръцкото първенство. ЦСКА пристига в Атина след равенството със Славия при завръщането си на „Българска армия“, а след европейския двубой му предстои дерби с Левски.

Още във 2-та минута Годой успя да излезе на стрелкова позиция, но изстрелът му с глава беше слаб и попадна в ръцете не вратаря. Последваха няколко опита за обстрел към вратата на Лапоухов, но защитата на ЦСКА успя да се справи с натиска. Минути по-късно бърза атака на гостите се разви. Андрей Йорданов успя да стреля, но Пеня спаси.

След пробив по левия фланг на Андиро, при който бе елиминиран Теодор Иванов, играчът на домакините стреля, но Лапоухов опази вратата си суха с двойно спасяване. Малко след това при корнер отново се наложи беларуският страж да се намеси, а той отново успя да се справи.

След отнемане в противниковото наказателно поле, Анжело мартино успя да стреля, но отново испанският вратар успя да улови топката. Около 30-тата минута Сенси успя да пробие и да стреля, но отново твърде слабо.

Растодер подаде към Калабрия, който остана срещу Лапоухов, но вратарят се хвърли в краката му и успя да избие топката.

Питас загуби топката в центъра на терена. Тя попадна при Растодер, който изпревари Диниш Алмейда и опита да прескочи вратаря на гостите с изстрела си. Беларуският страж обаче успя да отклони топката с ръка и така не се стигна до нищо по-опасно.

Растодер получи топката на десния фланг и с технично подаване зад гърба си поднесе топката на Калабрия, който стеля в далечния ъгъл и се разписа.

Секунди след това се стигна до корнер за гостите, който бе изпълнен от Сенси. Топката попадна на главата на Диниш Алмейда, който вкара за 1:1.

Втората част започна с двойна смяна за Гиздол. Соле и Питас отстъпиха местата си на Бруно Жордао и Макс Ебонг. Още в началото на полувремето Панатинайкос започна да прилага по-силен натиск.

Растодер получи топката в наказателното поле на ЦСКА и след намеса на Лапоухов, нападателят успя да вкара топката в мрежата, но арбитърът отсъди засада. Ирман Луза извърши грубо нарушение, което му донесе жълт картон. Последва още една смяна за гостите - Пастор напусна, за да влезе Тамиму Уору.

Уору получи топката в наказателното поле и подаде към Макс Ебонг, който обаче не успя да стреля и топката излезе в аут. Малко след това Ебонг подаде към Годой, който се опита да стреля от движение, но топката мина покрай вратата на домакините.

Панатинайкос - ЦСКА 1:1

Панатинайкос: 1. Иняки Пеня, 2. Давиде Калабрия, 6. Стефан Де Фрай, 55. Рик ван Дронгелен, 77. Йоргос Кириакопулос, 20. Висенте Таборда, 26. Имран Луза, 42. Кингс Кангва, 99. Леви Гарсия, 74. Елмин Растодер, 10. Сантино Андино.

Треньор: Якоб Нееструп

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 17. Анхело Мартино, 94. Исак Соле, 5. Жан-Филип Гбамен, 8. Стефано Сенси, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 19. Андрей Йорданов

Треньор: Маркус Гиздол

Съдия: Мохамед Ал-Хаким (Швеция)