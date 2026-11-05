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Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина
БТА

Инцидентът е станал късно снощи

Бус с фенове на ЦСКА от фен клуба "Екзекуторс" от Хасково е бил потрошен в Атина преди днешния мач между "червените" и Панатинайкос

Това съобщи за БТА журналистът Тихомир Петков, който е пътувал с феновете.

Инцидетът е станал късно снощи в района на хотел "Crystal City". Там са били настанени фенове на ЦСКА. 

Неизвестни вандали са разбили страничното стъкло на автомобила, а от него са откраднати документи и яке, уточни Петков. За случая е била уведомена полицията, която разследва случая. 

По-рано днес в социалните мрежи се появиха видеа на ултраси на Панатинайкос, които обикалят улиците на Атина в търсене на фенове на ЦСКА. 

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