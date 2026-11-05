Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

До края на ноември се очаква да бъде готова справката за здравната инфраструктура в страната. Здравният министър Катя Ивкова е възложила да бъдат картографирани потребностите от медицинска помощ, като се отчетат наличните кадри, лечебните заведения и инвестициите в апаратура и ремонти през последните години.

Ивкова съобщи това пред парламентарната комисия по здравеопазването в отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Николай Денков дали предстои актуализация на Националната здравна карта.

„Целта на това картиране е да видим къде има нужда от укрепване“, каза министърът. По думите ѝ събраните данни ще бъдат включени в обновената карта. Актуализацията е заложена в управленската програма на правителството, като се предвижда картата да бъде в динамичен формат.

Ивкова обяви обновяването на Националната здравна карта за свой приоритет още през май, след като встъпи в длъжност. През юли при посещение в Силистра тя посочи, че картата трябва да бъде дигитализирана, за да предоставя актуална информация за потребностите от медицинска помощ в страната.