Новини
Търси
Подкаст
Здраве

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система
БТА

Данните за медицинския персонал, апаратурата и ремонтите ще послужат за актуализиране на Националната здравна карта

До края на ноември се очаква да бъде готова справката за здравната инфраструктура в страната. Здравният министър Катя Ивкова е възложила да бъдат картографирани потребностите от медицинска помощ, като се отчетат наличните кадри, лечебните заведения и инвестициите в апаратура и ремонти през последните години.

Ивкова съобщи това пред парламентарната комисия по здравеопазването в отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Николай Денков дали предстои актуализация на Националната здравна карта.

„Целта на това картиране е да видим къде има нужда от укрепване“, каза министърът. По думите ѝ събраните данни ще бъдат включени в обновената карта. Актуализацията е заложена в управленската програма на правителството, като се предвижда картата да бъде в динамичен формат.

Ивкова обяви обновяването на Националната здравна карта за свой приоритет още през май, след като встъпи в длъжност. През юли при посещение в Силистра тя посочи, че картата трябва да бъде дигитализирана, за да предоставя актуална информация за потребностите от медицинска помощ в страната.

Още по темата

Здравното министерство с мащабна реформа: Закрива самостоятелни структури и съкращава 280 щата

Здравното министерство с мащабна реформа: Закрива самостоятелни структури и съкращава 280 щата

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: "Медикус Алфа" е работила извън разрешителното си - отнех му разрешението

Катя Ивкова: "Медикус Алфа" е работила извън разрешителното си - отнех му разрешението

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Здраве

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Нов шанс за ранно откриване на Алцхаймер: Как работят кръвните тестове?

Нов шанс за ранно откриване на Алцхаймер: Как работят кръвните тестове?

"Тренд": Повечето мъже не обръщат достатъчно внимание на профилактиката на собственото си здраве

"Тренд": Повечето мъже не обръщат достатъчно внимание на профилактиката на собственото си здраве

Лененото семе и скритият му потенциал: какво може да направи само една лъжица на ден за здравето ви

Лененото семе и скритият му потенциал: какво може да направи само една лъжица на ден за здравето ви

31% по-нисък риск от диабет: Какво показва нов анализ на медицински данни?

31% по-нисък риск от диабет: Какво показва нов анализ на медицински данни?

Водещи

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • Преди 4 минути
Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

  • Преди 14 минути
Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

  • Преди 17 минути
Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

  • Преди 18 минути
Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

  • Преди 22 минути
Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

  • Преди 23 минути
Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

  • Преди 25 минути
БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

  • Преди 25 минути
Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

  • Преди 36 минути
Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

  • Преди 44 минути
Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

  • Преди 45 минути
Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская