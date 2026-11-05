Нов шанс за ранно откриване на Алцхаймер: Как работят кръвните тестове?

Обикновено болестта на Алцхаймер се свързва със загуба на паметта, затруднения в ориентацията и постепенно влошаване на когнитивните способности. Промените в мозъка обаче могат да започнат много преди появата на първите забележими симптоми. Именно затова учените търсят начини заболяването да бъде установявано на по-ранен етап.

Нови изследвания показват, че определени белтъци в кръвта могат да предоставят информация за процеси в мозъка, свързани с развитието на Алцхаймер. Един от най-обещаващите биомаркери е фосфорилираният тау протеин, известен като p-tau217.

Този белтък е свързан с патологичните промени, характерни за заболяването. Повишените му стойности могат да бъдат сигнал за натрупване на анормални белтъчни структури в мозъка, които се наблюдават при болестта на Алцхаймер.

Според данни от изследване, обхванало 2684 възрастни без установени когнитивни нарушения в началото на проследяването, по-високите стойности на p-tau217 са свързани с повишен риск от последващо влошаване на когнитивните способности.

Резултатите предполагат, че кръвните изследвания биха могли да помогнат за оценяване на риска години преди появата на изразени симптоми. Това обаче не означава, че тестът може със сигурност да предскаже кой човек ще развие деменция.

За разлика от някои от традиционните методи за изследване на заболяването, които включват образна диагностика или анализ на гръбначномозъчна течност, кръвните тестове са по-малко инвазивни и потенциално по-достъпни.

Това ги превръща в обещаващ инструмент за бъдещото развитие на диагностиката. Специалистите обаче подчертават, че резултатите трябва да се тълкуват в контекста на цялостното здравословно състояние на пациента.

Повишената стойност на определен биомаркер не е равнозначна на диагноза Алцхаймер. За поставянето на диагноза е необходима медицинска оценка, която може да включва преглед, когнитивни тестове и допълнителни изследвания.

Важно е също да се прави разграничение между болестта на Алцхаймер и деменцията. Алцхаймер е най-честата причина за деменция, но когнитивните нарушения могат да бъдат свързани и с други заболявания.

Учените се надяват, че по-ранното установяване на патологичните промени ще позволи по-точно проследяване на пациентите и по-добър подбор на хората, които биха могли да се възползват от определени терапии.

Ранното откриване е особено важно, тъй като някои от новите лечения са предназначени за хора в началните стадии на болестта, когато когнитивните нарушения все още са относително леки. Тези терапии обаче не са подходящи за всички пациенти и изискват внимателна преценка на ползите и рисковете.

Въпреки обещаващите резултати кръвните тестове за Алцхаймер все още не се препоръчват като масов профилактичен скрининг при хора без симптоми. Необходими са допълнителни изследвания, които да установят доколко надеждно могат да предсказват развитието на заболяването в различни групи от населението.

Специалистите съветват хората, които забелязват трайни промени в паметта, мисленето или ежедневното си функциониране, да потърсят медицинска консултация, вместо самостоятелно да тълкуват резултатите от лабораторни изследвания.

Развитието на кръвните биомаркери бележи важна стъпка към по-достъпна диагностика на Алцхаймер.Предизвикателството пред медицината остава не само да установява промените възможно най-рано, но и да определя как тази информация може да помогне на пациентите по безопасен и ефективен начин.