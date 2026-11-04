Парене, болка и чести позиви: Как да разпознаем първите симптоми на цистит

Парене при уриниране, чести позиви за посещение на тоалетната и болка ниско в корема са сред най-характерните симптоми на цистит. В забързаното ежедневие тези сигнали често остават пренебрегнати, а недостатъчният прием на течности и продължителното задържане на урина могат допълнително да повлияят на здравето на пикочните пътища.

За рисковете и начините за профилактика разказва магистър-фармацевт Мария Динева пред NOVA. Според нея през есента хората често намаляват приема на вода, тъй като усещането за жажда не е толкова силно, колкото през горещите летни месеци.

"Чашата кафе сутрин ни дава чудесен старт, но често в динамиката на деня забравяме, че и хидратацията е от изключително важно значение за здравето ни", обяснява Динева.

Кафето е част от ежедневието на много хора, но не трябва да измества редовния прием на вода. Въпреки че кофеинът има лек диуретичен ефект, обичайната консумация на кафе не води непременно до обезводняване, тъй като самата напитка също допринася за приема на течности.

Поддържането на добра хидратация е важно за нормалната работа на бъбреците и пикочните пътища, а недостатъчният прием на вода може да увеличи риска от инфекции при някои жени.

Необходимото количество течности зависи от възрастта, физическата активност, храненето, температурата на околната среда и индивидуалното здравословно състояние. Затова няма универсално количество вода, което да е подходящо за всеки.

Друг навик, на който специалистът обръща внимание, е продължителното задържане на урина. При натоварен работен ден или липса на удобен достъп до тоалетна много хора отлагат уринирането с часове.

Редовното изпразване на пикочния мехур е част от нормалната грижа за уринарното здраве. Продължителното задържане на урина може да създаде дискомфорт, а при определени обстоятелства да допринесе за проблеми с пикочните пътища.

Циститът представлява възпаление на пикочния мехур, което най-често се причинява от бактериална инфекция. Един от основните причинители е бактерията Escherichia coli, която обичайно се среща в чревната флора.

Сред характерните симптоми са парене или болка при уриниране, чести и внезапни позиви, отделяне на малки количества урина и усещане за тежест или дискомфорт в долната част на корема. Понякога урината може да бъде мътна или да съдържа кръв.

Жените са по-предразположени към инфекции на пикочните пътища заради анатомичните особености на отделителната система. По-късата уретра улеснява проникването на бактерии към пикочния мехур.

В разговора Динева обръща внимание и на Д-манозата – вид захар, която се предлага като хранителна добавка за уринарното здраве. Тя описва механизма, чрез който веществото би могло да затрудни прикрепването на определени бактерии към стените на пикочните пътища.

Наличните научни доказателства обаче не потвърждават убедително, че приемът на Д-маноза предотвратява повтарящи се инфекции на пикочните пътища. Тя не бива да се използва като заместител на медицинска диагностика или назначено лечение.

Специалистът поставя акцент и върху интимната хигиена. Прекомерната употреба на силно ароматизирани продукти може да предизвика раздразнение и да наруши естествения баланс на интимната зона.

Препоръчително е да се избягват агресивни измивни средства и ненужни вагинални промивки. Поддържането на добра хигиена не изисква използването на множество специализирани продукти.

При поява на парене, болка или чести позиви за уриниране е важно да се потърси медицински съвет, особено ако симптомите се засилват, повтарят се или не отшумяват.

Температура, втрисане, болка в кръста или отстрани на гърба, гадене и повръщане могат да бъдат признаци за инфекция, обхванала бъбреците, и изискват своевременна медицинска оценка.

Особено внимание е необходимо при бременност, когато съмненията за инфекция на пикочните пътища трябва да бъдат обсъдени с лекар.

Динева подчертава, че профилактиката не може да замести медицинската помощ и че самолечението при съмнение за инфекция крие рискове.

Редовният прием на достатъчно течности, избягването на продължително задържане на урина и щадящата интимна хигиена са сред ежедневните навици, които могат да подпомогнат уринарното здраве.

При съмнение за цистит обаче най-важно остава навременното установяване на причината за симптомите и прилагането на подходящо лечение.