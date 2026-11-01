Болките в кръста могат да се облекчат и без лекарства: Какво показва ново изследване

Болките в кръста са сред най-разпространените здравословни проблеми в света, но справянето с тях невинаги изисква лекарства или хирургическа намеса. Ново научно изследване показва, че определени немедикаментозни терапии могат да бъдат едновременно ефективни и икономически изгодни, като подобряват състоянието на пациентите и намаляват разходите за здравеопазване.

Проучването е публикувано на 27 октомври 2026 г. в научното списание PLOS Medicine и е проведено от международен екип изследователи, ръководен от Мануела Лоурейро Ферейра от George Institute for Global Health в Австралия.

Учените са анализирали 20 научни изследвания, проведени между 2005 и 2026 г., с общо 14 884 участници. Целта им е била да установят кои методи за лечение на болките в кръста предлагат най-добро съотношение между ефективност и разходи.

В анализа са включени различни подходи, сред които йога, акупунктура, масаж, психологическа терапия, физически упражнения, мануални техники и хранителни режими. Резултатите са сравнени с обичайните медицински грижи или с липсата на лечение.

Пет самостоятелни терапевтични подхода се открояват като потенциално по-ефективни и по-евтини от стандартните грижи. Това са йога, когнитивно-поведенческа терапия, подкрепа за самостоятелно управление на болката, обучение за преодоляване на страха от движение и практики за намаляване на стреса чрез осъзнатост.

Според изследователите тези методи могат да помогнат на пациентите не само да облекчат физическия дискомфорт, но и да се справят с психологическите фактори, които често съпътстват продължителната болка.

При хората с хронични оплаквания страхът от движение и очакването за нова болка могат да доведат до ограничаване на физическата активност. Именно затова част от разгледаните терапии са насочени към постепенно възстановяване на увереността и подобряване на ежедневното функциониране.

Анализът откроява и два комбинирани подхода, които показват добро съотношение между разходи и резултати. Първият съчетава медицински съвети с постепенно увеличаване на физическата активност на работното място, а вторият включва хранителен режим и движение.

Тези комбинации са оценени като икономически ефективни спрямо обичайните грижи при използвания в анализа праг за разходна ефективност от 20 000 британски лири.

Авторите подчертават, че болките в кръста са водеща причина за живот с увреждане в световен мащаб, което поставя значителна тежест както върху засегнатите хора, така и върху здравните системи.

"Болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, но много ефективни лечения могат също така да спестят средства за здравеопазването“, посочва Мануела Лоурейро Ферейра.

По думите ѝ подходи като физически упражнения, йога, акупунктура и психологическа подкрепа могат да подпомогнат възстановяването, като същевременно осигуряват добра стойност спрямо вложените средства.

Изследователите обаче обръщат внимание и на ограниченията на анализа. Всички включени проучвания са проведени в държави с високи доходи, а използваните методи за оценка на икономическата ефективност се различават. Това означава, че резултатите не могат автоматично да бъдат приложени към всяка здравна система.

Учените не твърдят, че медикаментозното лечение или хирургическите интервенции трябва да бъдат изключени. При определени заболявания и тежки състояния те остават необходими, а изборът на терапия трябва да бъде съобразен с конкретния пациент.

Основният извод от изследването е, че по-широкият достъп до доказано ефективни немедикаментозни терапии може да подобри качеството на живот на хората с болки в кръста, като едновременно с това намали финансовото натоварване върху здравните системи.