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Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града
БТА

Денят на народните будители е празник на града от 1993 година

Котел отбеляза Деня на народните будители и празника на града – 1 ноември.

По повод празника са организирани редица инициативи, посветени на българските просветители, книжовници и революционери, съобщиха от общинския пресцентър.

През тази година традиционното общоградско честване не се състоя в обичайния си формат заради балотажа на президентските избори, но жители и гости на града почетоха делото на будителите с прояви в навечерието и в самия празничен ден, отбелязва БТА. 

Кметът на община Котел Коста Каранашев отправи поздрав към съгражданите си чрез страницата си във Фейсбук.

В знак на признателност към делото на българските възрожденци той поднесе венец и цветя пред паметника на Георги Раковски и пред саркофага му в Пантеона. С цветя се включиха и общински съветници, ученици от клуб „Млад възрожденец“ при Средно училище „Георги Ст. Раковски“, граждани и гости на града.

Инициативи, посветени на Деня на народните будители, организираха училища, читалища, детските градини и учебните заведения в останалите населени места на община Котел.

Денят на народните будители е празник на града от 1993 година. Котел заема особено място в българската история като родно място на редица бележити личности от епохата на Възраждането, сред които св. Софроний Врачански, д-р Петър Берон, архимандрит Неофит Бозвели и Георги Раковски.

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