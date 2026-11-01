Проф. Валентин Старчев спечели Националната награда за скулптура „Иван Лазаров“

Професор Валентин Старчев е тазгодишният носител на Националната награда за скулптура „Иван Лазаров“. Министърът на културата Евтим Милошев връчи наградата - статуетка на Св. Пимен Зографски - на официална церемония в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“ в Кюстендил.

„В ръцете си държа това произведение, тази скулптура, създадена от акад. Иван Лазаров като символ на творческия дух. Изваяна някога от камък, но бомбите са я разрушили. Каква удивителна сила има изкуството! Камъкът може да бъде разрушен, но духът не“, каза по време на церемонията министърът на културата Евтим Милошев.

"Щастлив съм, че тази година наградата печели човек, който цял живот дава дух на камъка и бронза", допълни Милошев.

Българската скулптура е изключително явление в културния живот на страната, което досега беше много затворено и светът не знаеше за нас. Но вече се отваряме и големите български автори ще отидат по света и хората ще разберат, че в тая малка хубава държава има творци, които работят на високо художествено ниво, каза проф. Валентин Старчев. Той благодари на семейството си за подкрепата.

Кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов връчи на проф. Старчев чек за 4600 евро. Атанасов поздрави носителя на наградата и гостите на церемонията. Той подари на министъра на културата Евтим Милошев книга, посветена на Владимир Димитров - Майстора.

Миналогодишният носител на наградата проф. Емил Попов изрази мнение, че е удивително, че толкова мощни скулптури и живописци работят в България. Той определи като особено символично връчването на наградата в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора“ - Кюстендил.

За носители на Националната награда за скулптура „Иван Лазаров“ през 2026 г. бяха номинирани още Альоша Кафеджийски, Ангел Станев, Павел Койчев и Стефан Лютаков. По традиция бяха представени изложби на миналогодишните носители на наградата проф. Емил Попов и доц. Георги Минчев.