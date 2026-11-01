проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

"Имам проблеми с думата будител и това, което се влага в нея. Будителят трябва да събужда. Заспалите са много и това ме притеснява". Това каза пред БНР проф. Георги Каприев – философ и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Според него нямаме гражданско общество. И подчерта, че е противник на идеята да се оправдаваме с тежкото си минало: "България от 1879 г. насам се управлява от откровени популисти, които угаждат на минутните нужди, проблеми и терзания на българите и ги подлагат на манипулация. Това се преподава – че политикът защитава частен партиен интерес, който чрез манипулиране се налага на обществото, за да бъде осъществен. Какво чакате от такава политика".

За да стане умното преформатиране, България трябва да е наясно с общия интерес, подчерта проф. Каприев. По думите му тези, които знаят да се борят за общото благо, те знаят, че то е възможно само в рамките на една демокрация, стъпваща на законност и валидност на законите за всички. Такава е европейската демокрация, допълни той.

Проф. Каприев определи преди дни избирателната активност като политическа неграмотност. "Политическата неграмотност се вижда най-лесно чрез отказа ми да бъда свободен. Отказвам да бъда свободен, за да не поема отговорност към обществото, а как да покажа, че не поемам отговорност – когато е най-лесно да не отида, да не гласувам и това да се види от всички. /…/ Не ни принуждават да избираме от по-малкото зло, ние сами се принуждаваме да избираме от по-малкото зло, защото със своя отказ от свобода оставяме на едни безотговорни, нискограмотни хора, търсещи главно и основно своя персонален келепир, да провеждат една негативна селекция в политическата структура, в политическата прослойка и резултатите са налице. Това е поне от 25-26 години единственото, което виждаме в нашата българска политика".

Според него са малцина тези, които изпълняват своя дълг да издигат политически претенции към политиците. Той изказа мнението си, че е много трудно да пречупим този модел и да не го възпроизвеждаме повече:

"Трябва да се смени моделът на успех в България. В момента успешният е неграмотният, арогантният, нахалникът, този, който гази през глави и трупове, за да постигне своето. Това не е политически морал. Образованият и умният човек в България е пример за неуспешен човек от доста години насам, от десетилетия", категоричен е проф. Каприев.

По думите му имаме блестящи интелектуалци и хора на културата, но те винаги са били малцинство и продължават да бъдат малцинство.

"Потъпкването на авторитетите, което виждаме в 70-те – 80-те години на 19 век, продължава да бъде добър тон в нашето общество", смята философът.

"Искам да предизвикам, искам да разгневя българина, за да покаже, че може да мисли със собствената си глава и че може да поеме личната си отговорност за обществото и да покаже солидарност с това общество, в което живее, за да не му викат популация, а да му казват народ или нация", обясни проф. Георги Каприев.