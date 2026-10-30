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Милошев: Будителите са хора, които не спят, за да държат будна нацията

Милошев: Будителите са хора, които не спят, за да държат будна нацията
БТА

В словото си министърът припомни създаването на Българското книжовно дружество, предшественик на БАН

В научните институти прозорците често светят нощем, защото там има някой, който мисли, някой, който задава въпроси, някой, който все още вярва, каза министърът на културата Евтим Милошев на тържественото събрание на Българската академия на науките (БАН) по случай Деня на народните будители.

Събитието се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ в централната сграда на Академията и събра представители на институтите на БАН и на научната и академичната общност.

В словото си министърът припомни създаването на Българското книжовно дружество, предшественик на БАН.

„И аз ще се върна към 1869 година, когато в Браила няколко българи, които нямат пари, нямат сграда, нямат държава, създават Българското книжовно дружество. Те обаче имат вяра. Вяра, че познанието, просвещението и културата ще направят българите свободни. Това дружество днес е Българската академия на науките. Това сте вие“, каза той.

Милошев посочи, че е дошъл преди всичко, за да изрази уважението си към Академията, и предаде подготвеното си приветствие на председателя на БАН член-кор. Евелина Славчева, вместо да го прочете.

Уважаеми учени, бъдете будни, пазете нашите национални идеали, нека през науката, просвещението и културата да запазваме собствената си идентичност и собствения си смисъл в това твърде динамично време, добави още той.

По време на събранието бяха връчени още и наградите на БАН за журналисти за 2025 г. и наградите за високи научни постижения на Съюза на учените в България за 2026 г.

Наградите на БАН за журналисти се присъждат за принос в представянето на науката пред широката общественост. 

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