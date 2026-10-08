Министър Милошев: Министерството на културата ще върши повече работа с по-малко хора

Министерството на културата ще трябва да върши повече работа с по-малко хора. Това заяви министър Евтим Милошев по време на изслушване в парламентарната Комисия по културата и медиите.

Повод за дискусията беше публикуваният за обществено обсъждане нов устройствен правилник на министерството, който предвижда промени в структурата и числеността на отделни звена.

Депутатът от "Демократична България" Александра Стеркова постави въпроси за преструктурирането на дирекция "Авторско право", която се предлага да стане дирекция "Филмово и аудиовизуално изкуство и авторско право", както и за намаляването на щатните бройки в регионалните звена на Инспектората за опазване на културното наследство.

Милошев защити промените с аргумента, че авторските права трябва да бъдат защитавани във всички сфери на изкуството, а не само в музикалната индустрия.

"Смятам, че в тази дирекция трябва да имат отношение и към авторите в областта на литературата, преводачите, изобразителното изкуство и филмовото изкуство", каза министърът.

Той посочи още, че Министерството на културата трябва да има по-силна роля при формирането на политики за филмовата индустрия, а не тази дейност да остава концентрирана единствено в Националния филмов център.

По отношение на съкращенията Милошев заяви, че част от премахнатите щатове са били за служители в пенсионна възраст.

"Ние сме в условия на административна реформа, което обществото очакваше от правителството като цяло", заяви той.

Министърът подчерта, че ефективността на администрацията не трябва да се оценява единствено според броя на служителите или размера на бюджета.

"Говорим за ефективност и тя не се измерва с бройки, а с резултати и с ясни индикатори", каза Милошев.

Той призна, че в редица структури на Министерството на културата, включително Инспектората, Националния институт за недвижимото културно наследство и Националния филмов център, има недостиг на кадри.

"Аз много страдам, че няма достатъчно хора в Инспектората, в НИНКН, в НФЦ. Ще трябва с по-малко хора да вършим повече работа", заяви министърът.

Новият правилник предвижда и създаването на дирекция "Стратегическо планиране", която според Милошев трябва да бъде звено за изработване и координиране на политиките на министерството.