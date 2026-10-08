Новини
Търси
Подкаст
Общество

Министър Милошев: Министерството на културата ще върши повече работа с по-малко хора

Министър Милошев: Министерството на културата ще върши повече работа с по-малко хора
БТА

Министърът защити административната реформа във ведомството и заяви, че ефективността трябва да се измерва с резултати, а не с броя на служителите

Министерството на културата ще трябва да върши повече работа с по-малко хора. Това заяви министър Евтим Милошев по време на изслушване в парламентарната Комисия по културата и медиите.

Повод за дискусията беше публикуваният за обществено обсъждане нов устройствен правилник на министерството, който предвижда промени в структурата и числеността на отделни звена.

Депутатът от "Демократична България" Александра Стеркова постави въпроси за преструктурирането на дирекция "Авторско право", която се предлага да стане дирекция "Филмово и аудиовизуално изкуство и авторско право", както и за намаляването на щатните бройки в регионалните звена на Инспектората за опазване на културното наследство.

Милошев защити промените с аргумента, че авторските права трябва да бъдат защитавани във всички сфери на изкуството, а не само в музикалната индустрия.

"Смятам, че в тази дирекция трябва да имат отношение и към авторите в областта на литературата, преводачите, изобразителното изкуство и филмовото изкуство", каза министърът.

Той посочи още, че Министерството на културата трябва да има по-силна роля при формирането на политики за филмовата индустрия, а не тази дейност да остава концентрирана единствено в Националния филмов център.

По отношение на съкращенията Милошев заяви, че част от премахнатите щатове са били за служители в пенсионна възраст.

"Ние сме в условия на административна реформа, което обществото очакваше от правителството като цяло", заяви той.

Министърът подчерта, че ефективността на администрацията не трябва да се оценява единствено според броя на служителите или размера на бюджета.

"Говорим за ефективност и тя не се измерва с бройки, а с резултати и с ясни индикатори", каза Милошев.

Той призна, че в редица структури на Министерството на културата, включително Инспектората, Националния институт за недвижимото културно наследство и Националния филмов център, има недостиг на кадри.

"Аз много страдам, че няма достатъчно хора в Инспектората, в НИНКН, в НФЦ. Ще трябва с по-малко хора да вършим повече работа", заяви министърът.

Новият правилник предвижда и създаването на дирекция "Стратегическо планиране", която според Милошев трябва да бъде звено за изработване и координиране на политиките на министерството.

Още по темата

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил

Министър Милошев: Няма тайни договорки около връщането на тленните останки на цар Самуил

Евтим Милошев: Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години

Евтим Милошев: Това е събитие, което се случва веднъж на 1000 години

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа

Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Водещи

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 4 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 20 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 21 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 30 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 32 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 42 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 50 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа