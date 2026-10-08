Коридор 8 в София: столицата събра държавите по стратегическата връзка между Адриатика и Черно море

Развитието на Коридор 8 и значението му за европейската интеграция, транспорта, енергетиката и сигурността бяха във фокуса на Международната министерска конференция по Коридор 8 в София. Домакин на форума беше министърът на външните работи Велислава Петрова.

В срещата участваха представители на България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна гора. Сред участниците бяха еврокомисарят по разширяването Марта Кос, представители на НАТО и Европейската служба за външна дейност, както и представители на САЩ, Великобритания и Украйна.

Основният акцент беше поставен върху превръщането на Коридор 8 от политически ангажимент в реална инфраструктурна връзка между Адриатическо и Черно море.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос постави проекта в контекста на бъдещото разширяване на Европейския съюз.

"И точно това искаме да направи Коридор 8 - да свърже Адриатическо с Черно море и да носи ползи за хората в България, Северна Македония, Албания и отвъд тях", заяви тя.

По думите ѝ ЕС подкрепя развитието на коридора в Северна Македония и Албания с 319 млн. евро.

"Още днес изграждаме връзките на утрешния Европейски съюз", каза Кос.

Тя посочи, че в бъдеще транспортните връзки по направлението могат да бъдат част от единна европейска мрежа без вътрешни граници и благодари на България за ролята ѝ в развитието на транспортната и енергийната свързаност.

Велислава Петрова заяви, че Коридор 8 "не е просто една отсечка на картата", а проект с транспортно, енергийно и военно измерение. Според нея конференцията е дала нов политически импулс на инициатива, която през годините не винаги е получавала необходимата подкрепа за своевременно изпълнение.

Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски определи Коридор 8 като "много повече от транспортна връзка" и го представи като стратегическа връзка между ЕС и Западните Балкани, както и между икономиката и сигурността.

Той призова за конкретни резултати и ускоряване на изграждането по цялото трасе и потвърди ангажимента на Скопие да изпълни поетите задължения.

По-рано транспортният министър Георги Пеев съобщи, че България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите. Създаден е общ комитет, който е провел срещи в София и Скопие.

"Тук не говорим само за свързаност, а за сигурност", каза Пеев, като подчерта нарастващото значение на инфраструктурата в условията на конфликти и войни.

Албанският министър за Европа и външните работи Ферит Ходжа заяви, че Коридор 8 трябва да премине от политически ангажимент към реални инфраструктурни проекти. Той подчерта значението му за търговията, мобилността и икономическото сътрудничество между държавите по маршрута.

Италия също заяви подкрепа за проекта. Според генералния директор в италианското външно министерство Никола Верола Коридор 8 има три основни измерения - икономическо, европейско и свързано със сигурността.

Коридор 8 свързва Адриатическо и Черно море през Албания, Северна Македония и България и включва пътна и железопътна инфраструктура, както и връзки с пристанищата по двата бряга.

Проектът е част от европейския транспортен коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие" в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Освен транспортното си значение той се разглежда като важен елемент за енергийната свързаност, сигурността и военната мобилност на региона.