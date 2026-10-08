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Албания: Коридор 8 е икономическа, европейска и сигурностна необходимост

Албания: Коридор 8 е икономическа, европейска и сигурностна необходимост
Снимка: БТА

Ферит Ходжа призова за по-бързи решения и предвидимо финансиране, за да се превърне политическата договореност в реална инфраструктура

Коридор 8 е икономическа, европейска и сигурностна необходимост, заяви министърът по европейските въпроси и външните работи на Албания Ферит Ходжа по време на международната министерска среща за Коридор 8 в София.

По думите му географското положение се превръща в стратегически актив, когато държавите успяват да изграждат връзки помежду си. Ходжа подчерта, че коридорите не трябва да се разглеждат единствено като транспортни маршрути, а и като средство за определяне на това кои държави са свързани, как търгуват и към кое пространство принадлежат.

Коридор 8 свързва Черно море през Варна, София, Скопие и Тирана с Италия и има три основни измерения според албанския министър - икономическо, европейско и свързано със сигурността.

Първото измерение е икономическото. Ходжа посочи, че Западните Балкани, чиито държави търгуват основно помежду си, не могат да бъдат конкурентоспособни без по-добра транспортна свързаност.

Според него реализацията на Коридор 8 ще доведе до по-ниски разходи, по-бърз транзит, нови инвестиции и повече работни места.

Като пример министърът посочи изграждането на железопътната връзка Тирана - Дуръс - летище "Майка Тереза". По думите му този проект показва, че Коридор 8 вече не е само линия върху картата, а започва да се превръща в реална инфраструктура.

Второто измерение е европейското. Коридор 8 е част от разширяването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) към Западните Балкани, отбеляза Ходжа.

По думите му европейската интеграция става осезаема за гражданите, когато пътуването е по-кратко, границите се преминават по-лесно, а бизнесът достига европейските пазари за часове, вместо за дни.

Третото измерение е свързано със сигурността. Ходжа заяви, че в съвременния свят инфраструктурата има и геополитическо значение.

Той отбеляза, че енергийните, транспортните и дигиталните връзки са сред факторите, които определят устойчивостта и независимостта на държавите.

Според албанския министър сигурен европейски коридор, който свързва държавите от региона и съюзниците в НАТО, допринася за укрепването на сигурността на Европа.

Ходжа подчерта, че реализацията на Коридор 8 зависи от изпълнението на ангажиментите на всички държави по маршрута. По думите му постигнатата политическа договореност трябва да бъде последвана от финансиране, обществени поръчки и изграждане на отделните участъци в определените срокове.

"Забавянето ни струва конкурентоспособност, инвестиции и доверие", заяви външният министър.

Той посочи, че Албания е ангажирана с изграждането на своите участъци и ще работи със съседните държави за развитието на трансграничните връзки.

Албания очаква от европейските си партньори същата решителност, по-бързи решения, предвидимо финансиране и ясен ангажимент към целия Коридор 8, заяви още Ходжа.

"Коридор 8 някога беше мечта, начертана на хартия. Днес той е ангажимент", заяви Ходжа.

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