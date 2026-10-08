Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Коридор 8 вече надхвърля рамките на инфраструктурен проект. Той засяга геополитиката, икономическите възможности и сигурността на Европа, заяви днес министърът на външните работи Велислава Петрова.

Тя говори на откриването на Международната министерска конференция по Коридор 8 в София.

Във форума участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на Коридор 8 – България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна гора. В него участват също така европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Обединеното кралство и Украйна, предава БТА.

По думите на Петрова войната на Русия срещу Украйна фундаментално е променила начина, по който се възприемат инфраструктурата и свързаността и тяхната роля в архитектурата на сигурността в региона.

„Сигурните транспортни маршрути, диверсифицираните вериги за доставки, енергийните връзки и устойчивата критична инфраструктура вече не са само въпроси на икономическата ефективност, която движи бизнеса напред. Те все повече са елементи на националната и колективната сигурност“, заяви Петрова.

По думите ѝ Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад, свързваща Черно и Адриатическо море и обвързваща по-тясно Западните Балкани с Европейския съюз.

„За България това е дългогодишен приоритет, който невинаги е имал необходимия импулс за действие, но значението му далеч надхвърля нашия национален интерес“, каза Петрова. Тя определи Коридор 8 като европейски проект.

Според външния министър трябва да бъде обсъдено как Коридор 8 може да допринесе за стратегическата архитектура на региона, дали по-добрата свързаност може да укрепи регионалната стабилност и да подпомогне европейската интеграция на Западните Балкани, както и дали може да създаде по-силни връзки между Адриатика, Балканите, Черно море и останалата част от Европа.

Външният министър припомни, че през следващата година България и Европейската комисия ще бъдат съвместни домакини на регионална среща на върха за свързаността. Целта ѝ ще бъде да даде тласък на по-бързото развитие на връзките между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия чрез т.нар. Среден коридор.

По думите на Петрова целта е да бъдат диверсифицирани маршрутите, търговските потоци да бъдат утроени, а времето за транзит на стоки да бъде значително намалено до 2030 г. Българската страна иска да постави акцент и върху взаимодействието между Средния коридор и Коридор 8.

Тя подчерта, че геополитическата стойност на Коридор 8 в крайна сметка ще зависи от политическия ангажимент зад него.

Същевременно политическата воля трябва да бъде превърната в реална инфраструктура, инвестиции и функциониращи връзки, добави тя. По думите ѝ, стратегическият коридор трябва преди всичко да работи на практика.

„Железопътна връзка, която спира на една граница, или пътна мрежа, ограничена от административни затруднения, не може да бъде използвана пълноценно“, заяви Петрова.

Затова, по думите ѝ, Коридор 8 трябва да бъде разглеждан като интегрирана система, в която транспортната инфраструктура е основата, но която трябва да служи и като платформа за енергийна свързаност и търговия.