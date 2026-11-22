Либийските власти съобщиха, че безпилотни летателни апарати са атакували втори кораб в близост до източния пристанищен град Бенгази в неделя. Инцидентът разширява поредицата от произшествия в рамките на деня, при които по-рано мощна експлозия във военноморската база на града почти сигурно унищожи руска ракетна корвета.

Съобщението дойде на фона на нарастващите въпроси какво точно е поразило руския военен съд, предварително идентифициран като корветата от клас „Стерегущий“ „Меркурий“ (Merkury). Либийските официални лица не са направили публична връзка между двата инцидента, а Москва все още не е коментирала нито един от тях.

Специализираното издание „Нейвъл Нюз“ (Naval News) съобщи, че „Меркурий“ е „почти сигурно унищожена“, след като огънят е обхванал кораба на кея. Все още не е ясно дали плавателният съд е потънал на мястото си за акостиране, или е напълно изгорял. Сателитни снимки, показващи горящия кораб, както и редица други източници, проверени от изданието, потвърждават инцидента.

Службата за гражданска защита в Бенгази описа взрива като експлозия в склад за боеприпаси на територията на военноморската база. „В момента се справяме с експлозия в склад за боеприпаси във военноморската база в Бенгази“, заяви агенцията в неделя, цитирана от телевизия „Ал-Масар“. По-късно службата уточни, че пожарът е овладян, но властите не разкриха причината за взрива, нито данни за пострадали или мащаба на щетите.

„Меркурий“ е корвета по Проект 20380, която номинално е зачислена към Черноморския флот на Русия, но заради войната в Украйна оперира от базите на Северния флот в Арктика. По информация на „Нейвъл Нюз“ военният кораб се е намирал в Бенгази от няколко дни, докато е ескортирал конвой от свързани с руското правителство кораби, използвани за износ на оръжие. Изданието отбелязва, че тези съдове са подобни на товарния кораб „Спарта II“, който беше поразен в Балтийско море в събота.

Към момента не се съобщава как точно е предизвикана експлозията в Бенгази, но „Нейвъл Нюз“ припомня, че Украйна е свързвана с няколко успешни атаки срещу руски плавателни съдове в Средиземно море. Свързаният с руските власти товарен кораб „Урса Майор“ беше потопен на 23 декември 2024 г., вероятно с магнитни мини, а танкерът за втечнен природен газ „Арктик Метагаз“ беше унищожен край либийския бряг на 3 март 2026 г., вероятно от безекипажни надводни апарати. Освен това корабът близнак на „Меркурий“ – корветата „Бойкий“ – получи сериозни повреди на 3 юни 2026 г., когато украински въздушни дронове я удариха в сухия док в Кронщат край Санкт Петербург.