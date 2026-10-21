Израел и Гърция осъдиха ратификацията на морското споразумение между Либия и Турция

Израел осъди решението на парламента на Либия в Тобрук да ратифицира споразумението от 2019 г. между Либия и Турция за разграничаване на изключителните икономически зони в Източното Средиземноморие. Това съобщи Ройтерс.

В изявление на израелското Министерство на външните работи се посочва, че Анкара отново предприема действия, които според Израел застрашават стабилността в региона.

Либийският парламент, който заседава в източната част на страната под контрола на силите на маршал Халифа Хафтар, досега не беше ратифицирал меморандума. Документът беше подписан преди седем години от Турция и международно признатото тогава правителство в Триполи.

Споразумението е част от продължаващия спор за морските граници и правата върху проучването на енергийни ресурси в Източното Средиземноморие.

Решението на парламента предизвика критики и от Гърция, която поддържа близки отношения с Израел. Атина, Кайро и Никозия отдавна оспорват договореностите между Турция и Либия, тъй като смятат, че те засягат собствените им претенции към морски пространства в региона.

През 2020 г. Гърция и Египет подписаха споразумение за частично разграничаване на морските си зони. Тогава Турция също възрази срещу договореността.