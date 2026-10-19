Израелската армия повиши степента на бойната си готовност

В навечерието на парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври, израелските въоръжени сили официално повишиха степента си на бойна готовност от съображения за сигурност, съобщава агенция ДПА.

Като част от засилените мерки, от този четвъртък се въвежда изрична забрана за военнослужещите да напускат своите поделения, а в районите на окупирания Западен бряг ще бъдат разположени допълнителни подкрепления. От Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подчертават, че основната цел на операцията е да се подсигури нормалното и безопасно протичане на вота.

Началникът на Генералния щаб Еял Замир лично проведе поредица от оперативки по сигурността с висшия команден състав по места. Според информация на израелската телевизия N12, извънредната мобилизация е провокирана от сериозни опасения за възможни атаки, целящи да повлияят на изборния резултат. Агенция ДПА допълва, че военното подсилване на Западния бряг съвпада и с активизирането на нападенията от страна на радикални еврейски заселници.

Още миналата седмица по време на инспекция в централното командване Замир предупреди за реален риск от ескалация, позовавайки се на множество разузнавателни сигнали от различни фронтове. В същия контекст крайнодесното издание „Макор Ришон“ съобщи, че основните притеснения на разузнаването са свързани с потенциални удари от страна на „Хамас“ срещу израелски войници в ивицата Газа.

По време на посещение във военновъздушна база израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи остро предупреждение към противниците на страната. Цитиран от ДПА и Франс прес, той заяви, че „ние сме подготвени, решени и способни да поразим нашите врагове веднага щом възникне такава необходимост. Нашите врагове ще понесат по-тежки удари от тези, които понесоха досега.“