Ловчанският митрополит Гавриил е починал тази сутрин, 22 ноември, на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Тъжната новина беше съобщена от Ловчанската епархия.

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че тази сутрин, 22 ноември 2026 г., се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Бог да го прости и упокои в Царството Небесно", се казва в съобщението на епархията.

На 4 ноември владиката беше приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. Впоследствие състоянието му се усложни и той беше поставен в изкуствена кома.

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване.

В публикация в социалните мрежи държавният глава отдаде почит на духовника, като припомни неговото верую, белязало целия му живот.

"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква", цитира Йотова думите на митрополит Гавриил.

Президентът подчерта неговата отдаденост на православната вяра и стремежа му да възпитава доброта и милосърдие у хората.

"Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния. Учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора", написа Йотова.

Тя припомни и приноса на владиката за изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч.

"Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч", посочи президентът.

България и Саудитска Арабия обсъждат възможностите за възстановяване на директната въздушна линия между София и Рияд. Темата е била сред основните акценти на среща между българския министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев и саудитския му колега Салех ал Джасер, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Разговорите са проведени в рамките на официалното посещение на българската правителствена делегация в Рияд, водена от министър-председателя Румен Радев.

Възстановяването на директните полети между двете столици би улеснило бизнес контактите, туристическите пътувания и обмена между гражданите на България и Саудитска Арабия.

Директната авиолиния София - Рияд беше открита през април 2023 г. от авиокомпанията Wizz Air, но полетите по маршрута бяха прекратени през октомври същата година.

Черният петък наближава, а търговците вече привличат клиенти с различни промоционални предложения. Дали обаче българите планират да се възползват от намаленията и доколко вярват в тях? ТАРАЛЕЖ попита граждани какво биха купили и смятат ли, че търговците действително намаляват цените.

Част от анкетираните споделят, че биха се възползвали от кампанията, ако открият подходяща оферта. Сред най-често посочваните покупки са техника, дрехи, козметика и бебешки принадлежности.

Седем кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море за малко повече от месец. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред NOVA.

По думите му ситуацията създава сериозни рискове за морската индустрия и туристическия сектор на България.

"Нашето Черноморие никога не е било пазено така, както сега се пази", заяви Гуцанов, като подчерта, че не е ясно чии са дроновете, поразили плавателните съдове - руски, украински или на трети страни.

Според него прекратяването на военните действия е единственият траен начин да бъдат спрени атаките срещу търговски кораби.

Бившият министър отправи предупреждение и за предстоящия туристически сезон.

"Ако не се вземат мерки от нашето правителство и от местната власт, туризмът ще бъде в изключително тежко състояние догодина", заяви той.