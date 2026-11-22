Най-важното от България на 22.11.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
Ловчанският митрополит Гавриил е починал тази сутрин, 22 ноември, на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Тъжната новина беше съобщена от Ловчанската епархия.
"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че тази сутрин, 22 ноември 2026 г., се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Бог да го прости и упокои в Царството Небесно", се казва в съобщението на епархията.
На 4 ноември владиката беше приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. Впоследствие състоянието му се усложни и той беше поставен в изкуствена кома.
Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване.
В публикация в социалните мрежи държавният глава отдаде почит на духовника, като припомни неговото верую, белязало целия му живот.
"Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква", цитира Йотова думите на митрополит Гавриил.
Президентът подчерта неговата отдаденост на православната вяра и стремежа му да възпитава доброта и милосърдие у хората.
"Със своите мъдри слова и блага усмивка се стремеше да посее у всеки вяра, смирение, любов към Бог и към ближния. Учеше децата да бъдат добри и милосърдни хора", написа Йотова.
Тя припомни и приноса на владиката за изграждането на катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч.
"Съграждаше не само духовно - остави на България катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч", посочи президентът.
България и Саудитска Арабия обсъждат възможностите за възстановяване на директната въздушна линия между София и Рияд. Темата е била сред основните акценти на среща между българския министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев и саудитския му колега Салех ал Джасер, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
Разговорите са проведени в рамките на официалното посещение на българската правителствена делегация в Рияд, водена от министър-председателя Румен Радев.
Възстановяването на директните полети между двете столици би улеснило бизнес контактите, туристическите пътувания и обмена между гражданите на България и Саудитска Арабия.
Директната авиолиния София - Рияд беше открита през април 2023 г. от авиокомпанията Wizz Air, но полетите по маршрута бяха прекратени през октомври същата година.
Черният петък наближава, а търговците вече привличат клиенти с различни промоционални предложения. Дали обаче българите планират да се възползват от намаленията и доколко вярват в тях? ТАРАЛЕЖ попита граждани какво биха купили и смятат ли, че търговците действително намаляват цените.
Част от анкетираните споделят, че биха се възползвали от кампанията, ако открият подходяща оферта. Сред най-често посочваните покупки са техника, дрехи, козметика и бебешки принадлежности.
Седем кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море за малко повече от месец. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред NOVA.
По думите му ситуацията създава сериозни рискове за морската индустрия и туристическия сектор на България.
"Нашето Черноморие никога не е било пазено така, както сега се пази", заяви Гуцанов, като подчерта, че не е ясно чии са дроновете, поразили плавателните съдове - руски, украински или на трети страни.
Според него прекратяването на военните действия е единственият траен начин да бъдат спрени атаките срещу търговски кораби.
Бившият министър отправи предупреждение и за предстоящия туристически сезон.
"Ако не се вземат мерки от нашето правителство и от местната власт, туризмът ще бъде в изключително тежко състояние догодина", заяви той.