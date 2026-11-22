България и Саудитска Арабия обсъждат възможностите за възстановяване на директната въздушна линия между София и Рияд. Темата е била сред основните акценти на среща между българския министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев и саудитския му колега Салех ал Джасер, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията, цитирани от БТА.

Разговорите са проведени в рамките на официалното посещение на българската правителствена делегация в Рияд, водена от министър-председателя Румен Радев.

Възстановяването на директните полети между двете столици би улеснило бизнес контактите, туристическите пътувания и обмена между гражданите на България и Саудитска Арабия.

Директната авиолиния София - Рияд беше открита през април 2023 г. от авиокомпанията Wizz Air, но полетите по маршрута бяха прекратени през октомври същата година.

По време на срещата двамата министри са разгледали и възможностите за технологично сътрудничество в областта на управлението на въздушното движение.

Сред обсъжданите проекти е и изграждането на нов железопътен транспортен коридор, който да преминава от Саудитска Арабия през Турция и България към останалата част на Европа.

"Обсъдихме възможността за изграждане на железопътен транспортен коридор от Саудитска Арабия през Турция и България към Европа. Той ще бъде алтернатива на морски транспорт от Близкия изток“, заяви министър Георги Пеев.

Според представената информация подобна транспортна връзка би могла да създаде допълнителни възможности за превоз на товари и развитие на логистичните връзки между Близкия изток и европейските пазари.

Двамата министри са обсъдили и потенциално партньорство при развитието на стратегическата транспортна инфраструктура на България.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщават, че саудитският министър на транспорта и логистичните услуги Салех ал Джасер ще посети България, за да бъдат обсъдени конкретни инициативи и съвместни проекти.

Официалната визита на премиера Румен Радев в Саудитска Арабия е по покана на престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

В българската делегация участват още вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на туризма Илин Димитров.

Към момента няма обявена конкретна дата за възстановяване на полетите София - Рияд, нито потвърден въздушен превозвач, който да обслужва маршрута.