Папазов преди мача с Дания: Повечето хора ще дойдат да видят чудото на Европа Сашо Везенков
Президентът на баскетболната федерация иска интересът към Везенков да насърчи повече деца да започнат да играят баскетбол
Константин Папазов очаква Александър Везенков да бъде основната причина много привърженици да дойдат в “Арена София” за евроквалификацията между България и Дания на 26 ноември. В предаването “Арена спорт” по БНТ президентът на Българската федерация по баскетбол заяви, че спортът у нас може да направи повече, за да превърне интереса към Везенков в желание у децата сами да излязат на игрището.
Везенков ще бъде на разположение за първия официален мач на мъжкия национален отбор в тази зала, въпреки че ден по-рано има двубой с Олимпиакос в Евролигата. Папазов отдаде заслугата за участието му както на самия баскетболист, така и на селекционера Любомир Минчев. Той определи България като фаворит, но предупреди, че Дания може да поднесе изненада.
“Обещал ми е, че поне до 2033 година ще играе, да е жив и здрав”, каза Папазов за Везенков. Той посочи коша му срещу Макаби Тел Авив и асистенцията срещу Реал Мадрид като примери за усета му към играта. Според него задачата на федерацията е да намери начин подобни изпълнения да водят повече деца в залите. “Сега младите имат други виждания, други интереси, съвсем друг свят”, отбеляза той.
Папазов коментира и шансовете на женския национален отбор да се класира за Евробаскет 2027 след 31 години чакане. Той припомни, че през миналата година в България е имало само три женски отбора, и отдаде успехите на националките на разбирателството в състава.
“Борислава Христова е изключителна, подобно на Везенков в мъжкия баскетбол. В женския отбор водещ е колективният дух”, каза Папазов.