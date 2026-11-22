Константин Папазов очаква Александър Везенков да бъде основната причина много привърженици да дойдат в “Арена София” за евроквалификацията между България и Дания на 26 ноември. В предаването “Арена спорт” по БНТ президентът на Българската федерация по баскетбол заяви, че спортът у нас може да направи повече, за да превърне интереса към Везенков в желание у децата сами да излязат на игрището.

Везенков ще бъде на разположение за първия официален мач на мъжкия национален отбор в тази зала, въпреки че ден по-рано има двубой с Олимпиакос в Евролигата. Папазов отдаде заслугата за участието му както на самия баскетболист, така и на селекционера Любомир Минчев. Той определи България като фаворит, но предупреди, че Дания може да поднесе изненада.

“Обещал ми е, че поне до 2033 година ще играе, да е жив и здрав”, каза Папазов за Везенков. Той посочи коша му срещу Макаби Тел Авив и асистенцията срещу Реал Мадрид като примери за усета му към играта. Според него задачата на федерацията е да намери начин подобни изпълнения да водят повече деца в залите. “Сега младите имат други виждания, други интереси, съвсем друг свят”, отбеляза той.

Папазов коментира и шансовете на женския национален отбор да се класира за Евробаскет 2027 след 31 години чакане. Той припомни, че през миналата година в България е имало само три женски отбора, и отдаде успехите на националките на разбирателството в състава.

“Борислава Христова е изключителна, подобно на Везенков в мъжкия баскетбол. В женския отбор водещ е колективният дух”, каза Папазов.