Войнствено настроени израелски заселници нападнаха палестински села в окупирания Западен бряг рано днес, като предизвикаха пожари и изписаха расистки графити, съобщиха местни жители, цитирани по Ройтерс.

Инцидентите предизвикаха остра реакция и обвинения в „еврейски тероризъм“ от страна на политика, на когото бе възложено да състави следващото израелско правителство.

Нападенията – пореден епизод от ескалацията на напрежението, започнала след атаките на „Хамас“ от ивицата Газа през 2023 г. – се случват близо месец след парламентарните избори без категоричен победител, които лишиха досегашния премиер Бенямин Нетаняху от мнозинство. Лидерът на опозицията Гади Айзенкот получи мандат за формиране на кабинет, макар шансовете му да изглеждат не по-големи.

Екипи на агенция Ройтерс видяха изгорели палестински автомобили и стени, напръскани със спрей с лозунги като „Отмъщение“ в села близо до Рамала. Засега никой не е поел отговорност за действията и няма данни за пострадали хора.

Гади Айзенкот определи нападенията като „еврейски тероризъм“, заявявайки, че „екстремистки групи, които подпалват превозни средства и домове, подкопават регионалната стабилност, излагат на риск човешки животи и нанасят сериозни щети на националната сигурност и външните отношения на Израел“. По думите му политиките на Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич – крайнодесни министри в кабинета на Нетаняху – са „довели района до ръба на анархията, а властите все още не са се справили с кризата“.

Институциите на ООН и повечето държави по света отричат законността на израелските селища, които правят перспективата за независима палестинска държава все по-далечна – позиция, която Израел оспорва.

Израелската полиция съобщи, че е започнала разследване на атаките, а армията осъди насилието, уточнявайки, че войници и полицаи са били изпратени в районите на Деир ас-Судан, Деир Абу Машаал, Кафр Малик и Ат-Тувани „след сигнали и видеокадри, показващи палежи на автомобили и изписване на графити“.

В публикация в социалната мрежа Екс Итамар Бен-Гвир отговори на Айзенкот, обвинявайки го, че думите му представляват „продажба“ на интересите в полза на арабските партии, които биха могли да станат част от евентуално ново управление. От своя страна Бецалел Смотрич подкрепя разширяването на селищата и настоява Израел да анексира Западния бряг.

Юсеф Джабарин, лидер на „Обединената листа“ – най-голямата арабска партия в парламента – заяви, че атаките са „пряк резултат от задълбочаващата се окупация и правителствена политика, при която насилието срещу палестинци се е превърнало в ежедневие“, посочвайки насърчаването от страна на Бен-Гвир и Смотрич.