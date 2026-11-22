Марк Маркес е новият-стар световен шампион в MotoGP. Испанският пилот на „Дукати" си гарантира шампионската корона след Гран При на Португалия, с което записа поредно историческо постижение в своята забележителна кариера.

Маркес завърши на осмо място в състезанието на пистата „Алгарве“ в Портимао - резултат, който се оказа напълно достатъчен, за да си осигури титлата кръг преди края на сезона. Победата в надпреварата заслужи Марко Бедзеки с „Априля", но големият победител в неделния ден беше испанецът.

Това е осма световна титла на Маркес в кралския клас и общо десета в световния шампионат по мотоциклетизъм. Така той се изравни с легендарния Джакомо Агостини по брой шампионски отличия в най-високия клас на мотоциклетния спорт. Освен това Маркес вече има повече титли в кралския клас от големия си съперник Валентино Роси, който приключи кариерата си със седем шампионски корони в MotoGP и предшественика му клас 500 куб. см.

В общата класация по световни титли в различните категории испанецът вече заема третото място. Пред него остават единствено Джакомо Агостини с 15 отличия и Анхел Нието с 13.

Новият триумф е още по-впечатляващ предвид трудностите, през които премина Маркес през сезона. Испанецът трябваше да наваксва огромно изоставане от 102 точки в шампионата, след като контузия и последвала операция на рамото го извадиха от оптималната му форма.

Сега обаче 33-годишният пилот отново е на върха и затвърди мястото си сред най-великите състезатели в историята на мотоциклетизма. Осмата му корона в кралския клас го поставя редом до Агостини, а десетата световна титла го доближава до върховите постижения в историята на спорта.