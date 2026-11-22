Посещението на сауна или парна баня при настинка и вирусна инфекция може да създаде сериозни рискове за здравето. Въпреки разпространеното схващане, че високите температури помагат на организма да се справи с болестта, подобни процедури могат да доведат до обезводняване и допълнително натоварване на сърдечносъдовата система. За това предупреди специалистът по физикална терапия и рехабилитация доц. д-р Христина Миланова пред NOVA.

По думите ѝ при повишена телесна температура, обща отпадналост, мускулни болки, кашлица, задух или стягане в гърдите посещението на сауна и парна баня е противопоказано.

"Имаме риск от сериозна дехидратация, имаме риск от натоварване допълнително на организма и на сърдечносъдовата система", обясни доц. Миланова.

Специалистът посочи, че СПА процедурите могат да имат благоприятно въздействие върху организма, когато се прилагат правилно и са съобразени със здравословното състояние на човека. Еднократното посещение на СПА център има предимно релаксиращ ефект, като облекчава физическата умора и тонизира организма. За постигането на по-трайни резултати обаче е необходим курс от подходящо подбрани и дозирани процедури.

Сауната и парната баня стимулират кръвообращението, но едновременно с това натоварват сърдечносъдовата система. Основната разлика между двете процедури е във влажността на въздуха. В сауната температурата може да достигне 100 градуса при ниска влажност, докато в парната баня влажността може да бъде почти 100%.

И в двата случая съществува опасност от прегряване и загуба на течности, особено при продължителен престой.

Доц. Миланова предупреди и за рисковете от рязкото потапяне в ледена вода непосредствено след сауна. Температурният шок може да предизвика внезапно повишаване на кръвното налягане и нарушения на сърдечния ритъм.

Особено внимателни трябва да бъдат хората с хипертония, исхемична болест на сърцето, както и тези, които са преживели инфаркт или инсулт.

Според специалиста бременните жени, малките деца и възрастните хора също са сред най-уязвимите групи при интензивно температурно въздействие.

При децата рискът от обезводняване е по-висок заради все още несъвършената терморегулация. При бременните жени прегряването може да предизвика контракции, а при възрастните хора се препоръчват по-кратки процедури, по-ниски температури и предварителна консултация с лекар.

Сериозното топлинно натоварване трябва да се избягва и при сърдечна недостатъчност, неконтролирана хипертония, тромбози, тромбофлебити и остри възпалителни процеси.

"По принцип топлината е противопоказание за остър възпалителен процес, така че с топлината трябва да действаме внимателно, най-добре е да имаме консултация със специалист", подчерта доц. Миланова.

Според специалиста ключово значение има индивидуалният подход към СПА процедурите, тъй като въздействието им зависи както от температурата и продължителността, така и от общото здравословно състояние на човека.