Три водещи технологични индекса в Китай са изгубили общо 1,7 трилиона долара от пазарната си капитализация от края на юни насам, показва анализ на „Блумбърг“. Същевременно в САЩ широкият индекс S&P 500 навлезе в корекция, след като отстъпи с 11,6 на сто от върха си на 6 октомври, а технологичният Nasdaq Composite вече е на загуба от 2,7 на сто спрямо началото на 2026 г., информира „Ройтерс“.

Въпреки силния подем през първото полугодие, китайските измерители Hang Seng Tech, ChiNext и STAR 50 вече са на червено за годината. Hang Seng Tech се срина до двугодишно дъно, ориентираният към хардуерни производители ChiNext губи 31 на сто от януари насам, а STAR 50 напълно стопи натрупаните си рекордни печалби.

Сред основните двигатели на разпродажбите в Азия „Блумбърг“ откроява надценените активи, силната зависимост от държавни субсидии и неясната възвръщаемост от изкуствения интелект (ИИ). Допълнителен удар нанасят американските ограничения върху вноса на модерни чипове, липсата на достатъчно изчислителни мощности, ожесточената конкуренция и свитите маржове на печалба. Секторът продължава да страда и от вялото вътрешно потребление, както и от агресивните ценови войни.

Технологичният гигант „Тенсент“ (Tencent) алармира, че дефицитът на чипове застрашава навременното пускане на следващата версия на неговия ИИ модел HY4. В същото време „Алибаба“ (Alibaba) прогнозира забавяне на растежа в облачния си сегмент до 30–45 на сто през следващата година, преди темпът отново да надхвърли 50 на сто през 2028 г.

На Уолстрийт разпродажбите бележат шеста поредна седмица на спад, теглени надолу от големите технологични корпорации. Само в петък S&P 500 изгуби 3,7 на сто, а Nasdaq Composite се срина с над 5 на сто, отчитайки най-тежката си седмична загуба от март 2020 г. насам.

Според „Ройтерс“ капиталите масово напускат ИИ сектора и се пренасочват към американски държавни облигации и по-евтини акции извън технологичната индустрия. Инвеститорите са разколебани дали колосалните вложения в центрове за данни ще донесат очакваните печалби и икономически тласък, а допълнително напрежение внасят опасенията, че Управлението за федерален резерв (УФР) може да възобнови повишаването на лихвите.

Пазарните анализатори остават разделени относно близостта на дъното. Докато едни смятат, че по-ниските цени скоро ще върнат купувачите на пазара, други предупреждават за продължаваща корекция заради все още високите оценки на редица компании.