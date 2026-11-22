Поне 14 души вероятно все още се намират под развалините на жилищна сграда в Киевска област, ударена при сутрешно нападение. Информацията беше съобщена от украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция Ройтерс.

"Част от пететажен жилищен блок се срути след руска атака с дронове. Благодаря на спешните служби, че действаха бързо. Девет души са вече евакуирани и пожарът е овладян", посочи държавният глава в публикация в платформата Екс.

По данни на регионалната управа при инцидента има двама ранени, единият от които е младеж. Видеоматериали, разпространени от спасителните екипи, показват как екипи на терен разчистват масивни отломки и извеждат живеещите в пострадалата кооперация чрез стълби и автокран.

Същевременно от руска страна обявиха, че петима души са получили наранявания вследствие на нощни украински удари с безпилотни апарати в Краснодарския край.

Местната администрация уточнява, че четирима от ранените са пострадали в населеното място Афипски – район, известен с разположената там петролна рафинерия, която през последните месеци неведнъж е била мишена на украински атаки.