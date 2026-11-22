Кандидатът за председател на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов разкри, че е получил две заплахи за живота си след обявяването на кандидатурата си за ръководител на централата. Настоящият вицепрезидент на федерацията заяви, че срещу него е започнала и кампания с клеветнически публикации, но категорично отказа да се оттегли от надпреварата.

Калоян Бинев се кандидатира за президент на федерацията по таекуондо

Михайлов говори по темата в предаването „Арена спорт“ по БНТ, където коментира напрегнатата ситуация във федерацията след убийството на дългогодишния й председател Слави Бинев.

„Откакто обявих своята кандидатура, получих две заплахи за сигурността си. Срещу мен стартира мощна, кална кампания с неверни и клеветнически публикации. Не знам кого съм провокирал с кандидатурата си и кой стои зад тази атака срещу мен, но аз съм таекуондист и един от принципите ми е да не се отказвам, когато е трудно, и да довеждам нещата до успешен край“, заяви Михайлов.

Той беше категоричен, че няма намерение да се отказва от битката за президентския пост, въпреки натиска, за който твърди, че е подложен. „Няма да се откажа от моята кандидатура. Не знам кого толкова съм засегнал с нея“, добави кандидатът.

Напрежение преди избора на нов президент

Изборът на наследник на Слави Бинев е насрочен за 19 декември, когато ще се проведе Общо събрание на федерацията. Другият официално обявен кандидат е Калоян Бинев, син на покойния председател и европейски шампион по таекуондо.

„Скандализиран съм и шокиран от твърденията на Калоян в последните му публични изяви. Познавам го добре, както и той мен. Намира се в трудна ситуация, но това не го оправдава да сипе клевети срещу мен и моето семейство“, заяви Михайлов.

Михайлов обясни, че решението му да се кандидатира е дошло след разговори с представители на клубове, които са го подкрепили. Той разкри и че лично Слави Бинев е разговарял с него по темата за бъдещето на федерацията.

„Кандидатирах се за председател, защото от 5-годишен се занимавам с таекуондо, посветил съм целия си живот на този спорт. Бях потърсен от голяма част от клубовете, които инициираха издигането на моята кандидатура“, разказа Михайлов.