Левски сезира УЕФА заради билетите за гостуването на Марсилия
„Сините" настояват за конкретни отговори и очакват предложение за възможни решения
Левски предприе официални действия пред УЕФА заради ограничения брой билети, отпуснати за привържениците на клуба за предстоящот„о гостуване на Олимпик Марсилия. „Сините“ са изпратили писмо до европейската футболна централа с настояване за обяснение защо не е спазено правилото за минимална квота от 5% от капацитета на стадиона за гостуващите фенове.
Марсилия се подигра на Левски с билетите и наруши правилата на УЕФА
От ръководството на столичния клуб обявиха новината с официална позиция на своя сайт на 22 ноември. От Левски подчертават, че недостатъчният брой пропуски е създал сериозни затруднения за привържениците, голяма част от които вече са направили предварителни резервации за самолетни билети и хотели във Франция.
„Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено“, се казва в съобщението на „сините“.
От клуба настояват УЕФА да даде конкретни отговори и да предложи възможни решения на възникналия проблем.