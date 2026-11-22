Левски предприе официални действия пред УЕФА заради ограничения брой билети, отпуснати за привържениците на клуба за предстоящот„о гостуване на Олимпик Марсилия. „Сините“ са изпратили писмо до европейската футболна централа с настояване за обяснение защо не е спазено правилото за минимална квота от 5% от капацитета на стадиона за гостуващите фенове.

Марсилия се подигра на Левски с билетите и наруши правилата на УЕФА

От ръководството на столичния клуб обявиха новината с официална позиция на своя сайт на 22 ноември. От Левски подчертават, че недостатъчният брой пропуски е създал сериозни затруднения за привържениците, голяма част от които вече са направили предварителни резервации за самолетни билети и хотели във Франция.

„Нашият клуб настоява за ясна официална позиция защо правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове, не е било приложено“, се казва в съобщението на „сините“.

От клуба настояват УЕФА да даде конкретни отговори и да предложи възможни решения на възникналия проблем.