Над 1000 сигнала срещу "Топлофикация София" са постъпили в институцията на омбудсмана. Това съобщи Велислава Делчева пред NOVA, като предупреди, че гражданите не бива да плащат за натрупаните задължения на дружеството чрез ново поскъпване на парното.

"Продължават да постъпват сигнали за високите сметки и лошото качество на комуналните услуги. Най-много са жалбите, свързани с "Топлофикация" и ВиК дружествата", заяви Делчева.

По думите ѝ проблемите с парното в столицата вероятно ще доведат до още повече жалби. Тя припомни, че Столичната община и Министерството на енергетиката вече са предприели действия за проверка на дружеството.

"Министърът изнесе обезпокоителни данни за това, че "Топлофикация" не изпълнява инвестиционните си планове, както и плановете за ремонти", посочи омбудсманът.

Делчева подчерта, че дълговете на дружеството, надхвърлящи един милиард, не могат да бъдат компенсирани за сметка на потребителите.

"Чрез вдигане на цените ние, гражданите, не можем да им решим проблема", категорична беше тя.

Омбудсманът коментира и проблемите с водоснабдяването в страната. По думите ѝ в редица населени места се организират подписки заради лошото качество на питейната вода и недостатъчната инфраструктура.

"Правото на качествена питейна вода е основно право на всеки гражданин", заяви Делчева и призова правителството да представи ясен план за решаване на проблемите.

Тя засегна и предвидените компенсации заради високите енергийни цени. Делчева припомни, че е предложила намаляване на ДДС за битовите потребители, но правителството все още не е приело тази препоръка.

По отношение на бюджета за 2027 г. омбудсманът настоя пенсиите поне да достигнат линията на бедност. Тя обърна внимание и на подкрепата за децата с увреждания, като заяви, че над 90% от тях губят част от средствата си при ползване на личен асистент.

"Това за мен е абсолютно неприемливо и догодина ще настоявам тази практика да отпадне", подчерта тя.

Делчева изрази притеснение и от недостатъчните средства за образование, като посочи, че в бюджета не е заложено достигане на учителските заплати до 125% от средната работна заплата.

В края на разговора омбудсманът обърна внимание и на насилието над жени и деца, като призова за повече усилия в образованието и превенцията.

"Домът трябва да бъде място, в което да се чувстваме в безопасност, а не да се страхуваме", заяви Велислава Делчева.