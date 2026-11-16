Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Извинението на премиера към майките на деца с увреждания е било неочаквано на фона на вече започналата работа по цялостна реформа на социалното законодателство. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на БНТ. По думите ѝ все още няма яснота какво предстои със Закона за личната помощ и дали ще бъдат предложени нови промени.

Делчева обясни, че в Министерството на труда и социалната политика вече е работила група с участието на институцията на омбудсмана, която е обсъждала промени не само в личната помощ, но и в семейните помощи за деца и системата на ТЕЛК.

„Мисля, че това извинение всички ние дължим на майките на деца с увреждания, защото положението пред тях наистина не е добро. И към момента все още не ни е ясно какво оттук нататък ще става с този закон. Как ще се определят, по какви договори ще работят личните асистенти? Ще се предлага ли нов законопроект, който да подобри това, което беше предложено към момента, или ще остане старата уредба?“, коментира тя.

Омбудсманът подчерта, че необходимостта от по-строг контрол върху публичните средства не може да оправдава ограничаването на правата на хората с увреждания.

„Контрол трябва да има, защото хората, които имат най-голяма нужда от тази подкрепа, трябва да я получат. Хората, които злоупотребяват с тези права, трябва да бъдат санкционирани. Но това не се извършва с такива механизми. Не може да наказваме хората, които наистина имат право и нужда от тези помощи, заради това, че някой злоупотребява“, заяви Делчева.

Тя изрази притеснение и от предложените промени в договорите на личните асистенти, които според нея биха довели до намаляване на възнагражденията и отпадане на трудови права.

„Беше предложена една по-ниска часова ставка, отпадане на права за отпуски и болнични, както и отнемане на процента за придобит стаж. Така че доста от придобивките, които имат по трудов договор, щяха да отпаднат. Не мисля, че това е приемливо“, подчерта омбудсманът.

По думите ѝ управляващите са уверили, че бъдещите промени ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане.

Делчева коментира и възможността изкуствен интелект да се използва за установяване на рискови случаи при освидетелстването от ТЕЛК. Според нея подобен подход крие опасности, ако не бъдат въведени ясни критерии и механизми за защита на гражданите.

„Какво ще стане например, ако човек с рядко заболяване бъде определен за рисков от изкуствения интелект само въз основа на това, че неговото заболяване е необичайно? Трябва да сме сигурни, че винаги има човешка намеса, когато се прави оценка и се взема крайното решение“, предупреди тя.

По отношение на Бюджет 2027 омбудсманът отчете увеличението на част от социалните помощи, но посочи, че остават нерешени проблеми. Сред тях е приспадането на част от месечната помощ за дете с увреждане при ползване на личен асистент.

„Имайки предвид, че тяхната месечна помощ за 2027 година е в рамките на 317 евро, представете си дори и 50 евро от тези 317 евро да ви ги вземат, за да можете да използвате личен асистент. Това е нещо, което според мен е напълно недопустимо“, категорична беше Велислава Делчева.