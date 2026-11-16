НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

Естония и България играят при 2:1 в последния си мач от група 4 на Лига С на Лига на нациите. Двубоят се играе на стадион "А Ле Кок Арена" в Талин. Патрик Кристал откри резултата в 8-ата минута, а в края на първата част Светослав Ковачев изравни. В 60-ата минута Кевор Палумец отново изведе домакините напред.

Първата добра възможност се откри пред българите. Димитър Велковски отне топката, която се озова в Лукас Петков пред наказателното поле. Офанзивният футболист отправи удар от средна дистанция, който беше блокиран и излезе в корнер. От последвалия ъглов удар домакините организираха опасна контраатака. Роко Шайн намери Патрик Кристал отдясно. Младокът навлезе в наказателното поле, освободи се от двама български играчи и със силен удар под гредата не остави шансове на Пламен Андреев.

"Лъвовете" отговориха с удар на Лукас Петков в далечния ъгъл от границата на наказателното поле. Топката обаче премина покрай вратата. В 26-ата минута Петков се опита да изненада Карл Хайн с удар почти от центъра. Стражът на домакините обаче внимаваше и улови.

В 42-ата минута удар на Патрик Кристал от границата на наказателното поле премина покрай вратата. Минута след това Георги Лазаров намери Светослав Ковачев. Крилото на Арда се освободи, но от средна дистанция не успя да намери очертанията на вратата.

В самия край на първата част България изравни. Андриан Краев центрира към далечната греда, където Димитър Велковски свали за Светослав Ковачев. Офанзивният футболист с прецизен удар в далечния ъгъл вкара за 1:1.

В 57-ата минута Естония отново можеше да поведе. Максим Паскоци получи пред наказателното поле. Защитникът нанесе удар, а Димитър Велковски опита да изчисти топката, като кълбото премина опасно покрай дясната греда.

След час игра домакините стигнаха до втори гол. Маркус Поом центрира от свободен удар, а Кевор Палумец с глава засече топката във вратата.

Естония - България 2:1

1:0 Патрик Кристал (8)

1:1 Светослав Ковачев (45+1)

2:1 Кевор Палумец (60)

Естония: 1. Карл Хайн, 6. Расмус Пеетсон, 3. Максим Паскоци, 16. Ерко Тьогяс, 18. Карол Метс, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 14. Патрик Кристал, 4. Матиас Кайт, 20. Маркус Поом, 5. Роко Шайн, 8. Мартен-Крис Палберг

Селекционер: Юрген Хен

България: 23. Пламен Андреев, 6. Валентин Антов, 13. Стефан Велков, 2. Росен Божинов, 21. Димитър Велковски, 22. Йоан Стоянов, 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев, 17. Светослав Ковачев, 20. Лукас Петков, 15. Георги Лазаров

Селекционер: Атанас Рибарски

Ж.к.: Стефан Велков (България)

Съдия: Ненад Минакович, Сърбия

Стадион: "А Ле Кок Арена", Талин