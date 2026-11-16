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Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

Адвокатът и съпредседател на Българския хелзинкски комитет Адела Качаунова заяви, че законопроектът представлява заплаха не само за неправителствените организации, но и за гражданските права и демократичните процеси в страната

Законопроектът на „Възраждане“ за регистрация на чуждестранните агенти представлява заплаха не само за неправителствените организации, но и за гражданските права и демократичните процеси в страната. Това заяви адвокатът и съпредседател на Българския хелзинкски комитет Адела Качаунова в ефира на bTV.

Според нея предложените текстове могат да засегнат широк кръг от хора и институции, тъй като предвиждат праг от едва 1000 евро годишно финансиране от чужбина, за да бъде определено дадено лице или организация като чуждестранен агент.

„Атака е не само срещу гражданското общество, а срещу всички хора. Независимо дали са организирани в конкретни организации, каквато е нашата, или са просто работещи хора, които получават финансиране от чужбина. Законът засяга всеки един човек, включително и политическото участие“, подчерта Качаунова.

По думите ѝ сред потенциално засегнатите са служители на чуждестранни компании, организации, предоставящи социални услуги, университети, училища, детски градини, медии и културни институции.

Особено притеснителни според адвоката са предвидените ограничения за политическо участие, които биха могли да попречат на определени граждани да се кандидатират за изборни длъжности.

Качаунова изрази недоумение, че законопроектът е допуснат до разглеждане в парламентарна комисия въпреки отрицателните становища на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Комисията за защита на личните данни и Обществения съвет към парламентарната комисия за взаимодействие с гражданското общество.

Тя направи паралел с Русия, където според нея подобно законодателство постепенно е довело до все по-сериозни ограничения срещу граждански организации и политическата опозиция.

„Това е доста опасна градация. В Русия вече не виждаме опозиция. Постигна се това изолиране и остракиране на опозицията“, коментира тя.

Според Качаунова приемането на подобен закон би създало предпоставки за цензура и ограничаване на свободата на изразяване.

„Всяка дискусия е добре дошла в едно демократично общество, но тя трябва да завърши с ясно отхвърляне на подобен проект“, категорична беше тя.

Адвокатът коментира и предложението за закриване на Комисията по досиетата и прехвърляне на документите ѝ към Държавния архив. Според нея подобна промяна няма да доведе до реални икономии, а може да затрудни достъпа до информация. Тя предупреди, че решенията за предоставяне на документи ще зависят от директора на Държавните архиви, вместо от независима комисия.

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