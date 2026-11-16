Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Защитник на Левски игра едно полувреме за Камерун

Защитник на Левски игра едно полувреме за Камерун
levski.bg

Оливер Камдем беше заменен на полувремето

Футболистът на Левски Оливер Камдем бе титуляр за националния тим на Камерун при победа над тима на Намибия с 3:0 в гостуването от квалификациите за Купата на афркинасктите нации. 

Десният защитник бе сменен на полувремето от Присо Еянго при резултат 1:0 за тима му. Махамаду Нажида откри за Камерун в 12-ата минута на мача, а Риан Фосо и Сайду Алиум направиха 3:0 след почивката.

Тимът на Камерун е на първо място в Група "G" с 10 точки от четири мача до момента.  

Още по темата

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

Левски следи крило на Вихрен с четири гола през сезона

От Милан до Левски: назначението на Енрико Пареше отекна в Италия

От Милан до Левски: назначението на Енрико Пареше отекна в Италия

Левски с важна информация за билетите за Марсилия

Левски с важна информация за билетите за Марсилия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

За историята: и Естония ни победи за първи път

За историята: и Естония ни победи за първи път

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония поведе на България

НА ЖИВО: Естония поведе на България

БФС поиска стадион "Септември"

БФС поиска стадион "Септември"

Водещи

За историята: и Естония ни победи за първи път

За историята: и Естония ни победи за първи път

  • Преди 5 минути
Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

  • Преди 8 минути
НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

  • Преди 36 минути
Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

  • Преди 37 минути
Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

  • Преди 58 минути
НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

  • Преди 1 час
Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

  • Преди 1 час
ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

  • Преди 1 час
Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

  • Преди 2 часа
Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

  • Преди 2 часа
Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

  • Преди 2 часа
НА ЖИВО: Естония поведе на България

НА ЖИВО: Естония поведе на България

  • Преди 2 часа
Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

  • Преди 2 часа
Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

  • Преди 2 часа
БФС поиска стадион "Септември"

БФС поиска стадион "Септември"

  • Преди 2 часа