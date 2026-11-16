Защитник на Левски игра едно полувреме за Камерун
Оливер Камдем беше заменен на полувремето
Футболистът на Левски Оливер Камдем бе титуляр за националния тим на Камерун при победа над тима на Намибия с 3:0 в гостуването от квалификациите за Купата на афркинасктите нации.
Десният защитник бе сменен на полувремето от Присо Еянго при резултат 1:0 за тима му. Махамаду Нажида откри за Камерун в 12-ата минута на мача, а Риан Фосо и Сайду Алиум направиха 3:0 след почивката.
Тимът на Камерун е на първо място в Група "G" с 10 точки от четири мача до момента.