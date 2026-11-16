Защитник на Левски игра едно полувреме за Камерун

Футболистът на Левски Оливер Камдем бе титуляр за националния тим на Камерун при победа над тима на Намибия с 3:0 в гостуването от квалификациите за Купата на афркинасктите нации.

Десният защитник бе сменен на полувремето от Присо Еянго при резултат 1:0 за тима му. Махамаду Нажида откри за Камерун в 12-ата минута на мача, а Риан Фосо и Сайду Алиум направиха 3:0 след почивката.

Тимът на Камерун е на първо място в Група "G" с 10 точки от четири мача до момента.