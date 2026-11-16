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НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)

НА ЖИВО: Естония срещу България в Лига на нациите (състави)
Facebook/ Team Bulgaria

Срещата започва в 19:00 часа

България гостува на Естония в последния си мач от група 4 на Лига С на Лига на нациите. Двубоят е днес от 19:00 часа на стадион "А Ле Кок Арена" в Талин. 

"Лъвовете" загубиха и теоретични шансове за първото място след загубата с 0:5 от Исландия в петък. Тимът на Атанас Рибарски заема трето място във временното класиране с 4 точки. Естония е втори с 9 точки и при победа днес и провал на Исландия срещу Люксембург ще завърши на първа позиция. 

Естония - България 

Естония: 1. Карл Хайн, 6. Расмус Пеетсон, 3. Максим Паскоци, 16. Ерко Тьогяс, 18. Карол Метс, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 14. Патрик Кристал, 4. Матиас Кайт, 20. Маркус Поом, 5. Роко Шайн, 8. Мартен-Крис Палберг

Селекционер: Юрген Хен 

България: 23. Пламен Андреев, 6. Валентин Антов, 13. Стефан Велков, 2. Росен Божинов, 21. Димитър Велковски, 22. Йоан Стоянов, 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев, 17. Светослав Ковачев, 20. Лукас Петков, 15. Георги Лазаров

Селекционер: Атанас Рибарски 

Съдия: Ненад Минакович, Сърбия

Стадион: "А Ле Кок Арена", Талин

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