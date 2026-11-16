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Собственикът на Локомотив София: Имаме варианти за нов треньор, но не сме се спрели на точния човек

Собственикът на Локомотив София: Имаме варианти за нов треньор, но не сме се спрели на точния човек
Facebook/ ФК Локомотив София 1929

Александър Георгиев ще води отбора срещу Левски

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов разкри, че отборът ще бъде воден от Александър Георгиев срещу Левски. Босът на "железничарите" допълни, че клубът все още не е взел решение кой да бъде треньор на отбора за постоянно. 

"Знаете, че в момента нямаме треньор. Тренировките в момента се водят от директора на дестко-юношеската школа Александър Георгиев. Предстои ни мач с Левски, но в крайна сметка излизаме и каквото сабя покаже. Левски е много класен отбор, но няма да се предадем без бой, спрямо възможностите, с които разполагаме в настоящия момент“, каза Стоянов за "Дарик радио". 

Той уточни, че в клуба имат варианти за нов треньор. "Да, имаме разбира се варианти, но все още не сме спряли на точния човек, на определения човек", коментира той, уточнявайки, че опциите за нов наставник са чужденци. 

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