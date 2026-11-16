Синдикати и бизнес с различни реакции спрямо смятането на трудовия стаж в часове

Предложението трудовият стаж да се изчислява пропорционално в часове, а не в дни, отново влиза в Народното събрание, след като Конституционният съд отмени първоначалните разпоредби, приети през Закона за бюджета. Промяната засяга директно над 314 000 българи на непълно работно време, сред които и 179 000 души на 4-часови договори, чийто платен годишен отпуск ще бъде намален наполовина – от 20 на 10 дни.

Синдикати и правозащитни организации вече се обявиха против идеята с аргумента, че тя наказва коректните служители на непълен работен ден, вместо да затегне контрола върху некоректните работодатели в сивия сектор. Официалният мотив на вносителите е именно борбата със сивата икономика и фиктивните договори на половин ден, при които реално се работи по 8 часа.

От своя страна бизнесът вижда в мярката стъпка към равно третиране. Пред БНР д-р Жасмина Саръиванова, директор „Индустриални отношения“ в Българската стопанска камара (БСК), коментира, че са нужни законодателни промени, за да се постигне по-голяма справедливост при правата, произтичащи от стажа.

"Трябва изключително прецизно да се направи анализ за това как ще повлияят тези промени не само на общата картина на пазара на труда, но и в отделни сектори. И към момента има хора, които работят на повече от един трудов договор, на повече от два трудови договора и това ще им се отрази. Но тук става въпрос за следното – говори се за едно изчисляване пропорционално на изработените часове. Ако се пристъпи към определени промени, това ще означава, че ще има по-голяма справедливост и към работниците и на 4 часа, и на 2 часа на трудов договор към работодател“, обясни Саръиванова.

Очаква се реформата да засегне най-силно студентите, майките с малки деца, пенсионерите и хората с увреждания. Експертът от БСК подчерта, че защитата на тези групи не бива да бъде застрашавана.

"Действително правата на тези категории работници се съдържат и в други нормативни актове, не само в Кодекса на труда. Така че, когато се правят подобни промени по никакъв начин не трябва да допускаме тези групи, които са по-уязвими, да пострадат“, посочи тя.

Относно противодействието на фиктивните договори Саръиванова добави, че извън проверките на контролните органи "винаги е добре да има и някакви допълнителни мерки, които да се въвеждат в законодателството и те да допринасят за намаляване на тези несправедливости". Тя изрази очакване за задълбочен дебат, който да гарантира, че промените не крият риск от ограничаване на трудови права.