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Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник
AP/БТА

"Ромарио говори много и има това право", заяви италианецът

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на местната легенда Ромарио, който го призова да напусне поста си. Италианецът призна, че трябва да работи повече за подобряване на представянето на "селесао". 

Това е един нов проект и наистина ми харесва какво правим. Ако трябва да оценя моята работа, бих казал, че не е достатъчна. Нужно е да правя повече и така ще бъде, защото ми харесва да съм тук. Искам да се подобрявам и да допринасям повече, за да може отборът отново да стане конкурентоспособен, защото не е бил такъв отдавна. Тъй като оценявам престоя ми тук, искам да правя повече, за да може националният тим да стане по-конкурентоспособен на глобалната сцена", започна Анчелоти. 

"Изказването на Ромарио? Всеки има правото да изразява своето мнение. Вие, журналистите, които вършите тази работа, много добре знаете, че в една демократична страна има свобода на словото и всеки може да си изказва мнението. Ромарио изразява своето като всеки друг човек и е в правото си. Що се отнася до мен, аз мисля, че той може да казва истини, лъжи или глупости. Истината е, че Ромарио говори много, и има това право", коментира специалистът. 

"Намираме се в период, в който правим експерименти, но не забравяме, че всеки мач е много важен за нас. Така че утре също ще изпробваме някои неща, но главният приоритет е да играем добре и да се опитаме да постигнем резултат, подхождайки с уважение към съперника, както винаги правим. Разбира се, ще наблюдаваме играчите, които са в настоящия състав. Но както вече съм казвал, експериментите приключват с утрешния двубой", каза Анчелоти по повод утрешния мач със Сингапур. 

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