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116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно
pixabay

На Деня на християнското семейство ще бъдат почетени 27 двойки с 60 години брак и 89 семейства, които празнуват златна сватба

Общо 116 семейни двойки от Дупница, които през тази година отбелязват 50 и 60 години съвместен живот, ще бъдат почетени на специално тържество на 21 ноември - Деня на християнското семейство. Това съобщиха от Община Дупница.

Сред празнуващите са 27 двойки, сключили граждански брак през 1966 г., които отбелязват своята диамантена сватба - 60 години заедно. Още 89 семейства, сключили брак през 1976 г., ще отпразнуват златната си сватба - половин век съвместен живот.

По време на празничната церемония двойките ще имат възможност символично да подновят брачните си обети и отново да потвърдят обещанието си да бъдат заедно.

Ритуалът ще бъде воден от кмета на общината Първан Дангов, а в тържеството ще участва и свещеник.

За семействата и техните гости е подготвена празнична програма, посветена на любовта, семейните ценности и дългогодишния съвместен живот.

Традицията за честване на златни и диамантени сватби в Дупница датира от 2013 г. Оттогава общината ежегодно отдава признание на семействата, съхранили брака си в продължение на десетилетия.

Събитието е част от отбелязването на Деня на християнското семейство, който се чества на 21 ноември и е посветен на семейството, обичта и връзката между поколенията.

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