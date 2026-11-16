116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

Общо 116 семейни двойки от Дупница, които през тази година отбелязват 50 и 60 години съвместен живот, ще бъдат почетени на специално тържество на 21 ноември - Деня на християнското семейство. Това съобщиха от Община Дупница.

Сред празнуващите са 27 двойки, сключили граждански брак през 1966 г., които отбелязват своята диамантена сватба - 60 години заедно. Още 89 семейства, сключили брак през 1976 г., ще отпразнуват златната си сватба - половин век съвместен живот.

По време на празничната церемония двойките ще имат възможност символично да подновят брачните си обети и отново да потвърдят обещанието си да бъдат заедно.

Ритуалът ще бъде воден от кмета на общината Първан Дангов, а в тържеството ще участва и свещеник.

За семействата и техните гости е подготвена празнична програма, посветена на любовта, семейните ценности и дългогодишния съвместен живот.

Традицията за честване на златни и диамантени сватби в Дупница датира от 2013 г. Оттогава общината ежегодно отдава признание на семействата, съхранили брака си в продължение на десетилетия.

Събитието е част от отбелязването на Деня на християнското семейство, който се чества на 21 ноември и е посветен на семейството, обичта и връзката между поколенията.